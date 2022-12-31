北部東部濕涼留意大雨 中南部多雲偶飄雨

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中央氣象局表示，31日桃園以北、東半部及恆春半島為陰短暫雨天氣，其他地區則為多雲到晴，但仍有零星飄雨機會。圖為29日台北市中正區街頭民眾用外套擋雨。（中央社檔案照片）

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（中央社台北31日電）中央氣象局表示，今天迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島為陰短暫雨天氣，其他地區則為多雲到晴，但仍有零星飄雨機會；白天高溫北台灣為攝氏17到19度，其他地方為22至24度。

氣象局網站發布訊息指出，今天仍受東北季風及南方雲系影響，水氣偏多，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島為陰短暫雨天氣，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨較持續，可能有局部大雨出現，外出建議攜帶雨具備用，而其他地區則為多雲到晴，不過偶爾仍有零星飄雨的機會。

溫度方面，氣象局表示，清晨中部以北及東北部低溫普遍為14、15度，其他地方為16到19度，感受都偏涼，而白天高溫北台灣變化不大，為17到19度，其他地方則較舒適，為22至24度。

東北風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區及桃園至彰化地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率；3000公尺以上高山有機會出現零星降雪，行經山區道路請慎防積冰或路面濕滑的現象。

根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天受東北季風影響，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物稍易累積；晚間各地有慶祝活動，須留意短時間濃度可能易上升。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為良好等級，中部近山區可能達普通等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為普通等級。（編輯：謝雅竹）1111231