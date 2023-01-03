元旦連假國道交通量略減 高公局研判2因素

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（中央社記者余曉涵台北3日電）高公局今天表示，元旦連假期間，平均每天國道全線雙向交通量為107.3百萬車公里，較111年同期平均略減2%，研判是受北部、東北部濕冷天候影響，且已接近春節10天連假所致。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，元旦連假期間平均每日國道全線雙向交通量為107.3百萬車公里（mvk），較111年同期平均（109.7mvk）略減2%，研判係受北部、東北部濕冷天候影響，且已接近春節10天連假所致，國道壅塞狀況較去年同期略減，整體疏導措施仍發揮一定成效。

高公局表示，元旦連假期間每天雙向交通量介於102.5到109.8mvk，其中，南向交通量以首日59.0mvk最高，北向以第2日56.2mvk最高，雙向以第2日109.8mvk最高，是平日的1.2倍。

高公局指出，每天壅塞比例為每半小時行駛速率低於40公里路段與時段占全日路段時段比例介於0.8到0.9%，平均為0.83%，較111年同期平均0.97%減少0.14%。

國5交通部分，高公局說，因受宜蘭地區降雨影響，往宜蘭地區旅次減少，國5平均交通量僅為2.8mvk，相較111年同期平均3.0mvk減少7%，但仍為平日1.1倍；通過雪山隧道交通量每天平均為6.6萬輛次，與111年同期7.0萬輛次減少6%，仍為平日1.1倍。

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高公局說，國5南向在實施石碇、坪林南入匝道時段性封閉下，整體路況大致正常，第1日壅塞比例為5%，與111年同期相近；北向尖峰日（第2、3日）平均壅塞比例為14%，與111年同期21%相比，減少7%，其中第3天收假日因壅塞提早紓解，故高乘載管制提前在晚間7時30分結束。

高公局表示，整體而言，元旦連假在用路人配合各項交通疏導措施下，國道雖有局部路段因交通量過度集中或事故而出現壅塞情形，但不致過於嚴重，顯示元旦連假整體疏導發揮成效。（編輯：陳政偉）1120103