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基隆北海岸局部雨 入夜東北季風南下降溫轉乾

2023/1/6 08:20（1/6 08:56 更新）
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氣象局表示，6日晚上開始有強度接近大陸冷氣團的東北季風南下，中部以北及東北部將降溫。圖為台北市松山區街頭民眾穿著厚衣外出。（中央社檔案照片）
氣象局表示，6日晚上開始有強度接近大陸冷氣團的東北季風南下，中部以北及東北部將降溫。圖為台北市松山區街頭民眾穿著厚衣外出。（中央社檔案照片）
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（中央社台北6日電）氣象局表示，今天上半天迎風面水氣偏多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸仍易現局部較大雨勢；晚上開始有強度接近大陸冷氣團的東北季風南下，中部以北及東北部將降溫。

中央氣象局指出，下半天隨著乾空氣南下，北台灣降雨機率逐漸降低，到了晚上，剩下花東及恆春半島仍有局部短暫雨，中南部則整天維持多雲到晴。

清晨各地低溫約攝氏16至18度，白天北部高溫略降，約18、19度，其他地區在22至26度，晚上開始將有一波強度接近大陸冷氣團的東北季風南下，中部以北及東北部的氣溫會降至14、15度，民眾請留意溫度變化。

氣象局並指出，清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意安全；台中至台南沿海空曠地區及澎湖易有較強陣風，東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動多留意。（編輯：管中維）1120106

#東北季風
#冷氣團
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