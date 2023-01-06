吳德榮：北東偶雨 下午起降溫轉乾冷

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氣象專家吳德榮6日表示，北、東偶有局部短暫雨，下午起氣溫漸降、晚轉乾。圖為民眾於台北市大湖公園踏青，欣賞落羽杉轉紅的美景。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北6日電）氣象專家吳德榮今天表示，冷空氣前緣掠過，北、東偶有局部短暫雨，下午起氣溫漸降、晚轉乾，連日迎風面濕涼多雨停歇，明天冷空氣南下，最低溫探攝氏11度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天冷空氣前緣掠過，下午起氣溫逐漸下降，晚上開始轉乾。

吳德榮指出，明天乾冷空氣南下，各地晴朗、陽光下舒適，明晚至8日清晨，因強輻射冷卻加持，本島平地最低氣溫將降至11度左右。

吳德榮說，8日白天起至9日冷空氣明顯減弱，氣溫逐日回升，各地晴時多雲，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差大，9日中高層雲系逐漸移入，南台灣近山區偶有零星飄雨的機率。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，10日微弱東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中高層雲系移入，西半部近山區偶有零星飄雨的機率，各地氣溫略降，北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。

11日微弱東北季風減弱，12至14日大氣逐漸增暖、水氣多，為「暖陽如春」易起霧的型態。

吳德榮說，15日鋒面抵達、變天，模式仍在調整其模擬誤差，應持續觀察，之後有冷空氣南下，但能準確模擬台灣何時、會降至幾度的電腦模式，現實並不存在，「故無需『言之過早』，耐心觀察吧」。（編輯：管中維）1120106