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雲彰嘉4禽場確診禽流感 112年1月已累計7例

2023/1/10 19:08
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（中央社記者楊淑閔台北10日電）高病原性禽流感自去年入冬以來延燒，防檢局今天表示，國內新增4禽場確診，包括嘉義縣1場、彰化縣2場、雲林縣1場，已完成撲殺銷毀，今年才開始10天，確診及撲殺累計7例。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今天發布新聞指出，家畜衛生試驗所通知，嘉義縣六腳鄉1黑羽土雞場（6785隻）確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感。

其他3場是彰化縣二林鎮1紅羽混養皇金雞場（1萬7626隻）、芳苑鄉1蛋雞場（1萬2071隻）、雲林縣東勢鄉1紅羽混皇金雞場（1萬7326隻）確診H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感。

防檢局統計，112年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計7例（陸禽6場、鵝1場），其中4例為H5N1。

另外，防檢局4日發布，111年累計確診及撲殺禽流感禽場案例計51例（陸禽35場、鴨12場、鵝4場），其中確診H5N1占20例。

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防檢局說明，這波全球H5N1亞型高病原性禽流感疫情十分嚴峻，候鳥路徑上游的韓國與日本，111年10月起再次發生疫情，其中韓國從10月17日至今已有60禽場確診H5N1，日本從10月28日至今已有67禽場（含關聯場）確診H5N1，創日本禽場案例數新高。

防檢局重申，候鳥來台度冬，候鳥遷徙將禽流感病毒傳入國內禽場風險高，已加強監測並輔導業者強化落實生物安全工作，每日自主觀察場內家禽，須提高警覺、立即通報、即時處置，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定，撲殺動物不予補償，且另處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰。（編輯：陳清芳）1120110

#禽流感
#防檢局
#H5N1
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