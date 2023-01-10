早安世界》總統府嚴厲譴責中國持續軍演 指台海和平是兩岸共同責任

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總統府發言人張惇涵9日譴責共軍持續在台海週邊演練，並說對於台海及區域的和平穩定，兩岸都有責任。圖為參與擾台的中共空警500預警機。（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）

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總統府嚴厲譴責中國持續軍演 指台海和平是兩岸共同責任

中共解放軍東部戰區8日在台海周邊實戰化演練，這是兩週內第2次實戰化演練，且幾乎毫無預警。國防部指出，統計自8日上午6時起至9日上午6時止，偵獲共機57架次、共艦4艘次持續在台灣海峽周邊活動。學者分析，中共是想藉此嚇阻華府落實2023國防授權法的友台條款。總統府發言人張惇涵9日表示，總統府除了對於共軍持續在台海周邊進行軍事活動表達嚴厲譴責，並強調台海及區域的和平穩定，是兩岸的共同責任，也是國際社會的共同期待。他說，台灣不會升高衝突、不會挑起爭端，但會堅定捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。對於台海及區域周邊局勢，國軍都密切掌握並沉著因應，請民眾放心。（看完整報導）

2026台海兵推結果美日台慘勝 美智庫建議國軍用更輕便武器

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）以24種假想狀況進行兵棋推演，結果顯示共軍若在2026年犯台，都將無法成功，且中國現代化的海軍將全軍覆沒，但美、日、台也將有蒙受嚴重損失。CSIS表示，不希望這份報告被解讀為在暗示台海之戰「極有可能，甚至不可避免」。報告指出台海戰爭不會像俄烏克蘭戰爭，意即美國與西方盟國無法複製俄國入侵後，仍能對烏克蘭源源不斷提供武器的模式。CSIS建議美國與台灣多改用較不易遭到共軍摧毀的武器，例如台灣應採用操作更簡單的武器，而非昂貴的大型機艦，因為後者在共軍第一擊之下較難存活。（看完整報導）

北部先回暖再轉冷 15日冷氣團南下低溫探14度

中央氣象局9日表示，未來一週北部氣溫開低走高又轉冷，11日前偏涼，高溫約攝氏20度；12日至14日回暖，高溫回到26、27度；15日起將有大陸冷氣團南下，白天高溫約僅20度、低溫下探14度。象局預報員表示，目前資料顯示這波冷氣團會持續影響至除夕前兩天的19日，至於冷氣團是否再增強、低溫再下探，需要再觀察。（看完整報導）

長者幼兒免費快篩10日起提供 弱勢及身心障礙者12日起可領

國內9日新增1萬6902例COVID-19本土病例，中央流行疫情指揮中心分析，本土疫情有趨緩跡象，但仍維持微幅上升，預估走向可能維持。同時，國際疫情再起，單日境外移入新增病例逾400例，個案數仍在高點。指揮中心宣布，1月10日至2月28日免費提供65歲以上長者、0至6歲學齡前幼兒5劑家用抗原快篩試劑，全國弱勢民眾及身心障礙者公費快篩則自1月12日起至2月15日前發放。（看完整報導）

柯建銘：平均地權條例修法支持政院版 拚10日三讀

立法院內政委員會去年12月21日初審通過平均地權條例部分條文修正草案，並祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處新台幣5000萬元，並增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。立法院會10日將處理平均地權條例部分條文修正草案，民進黨立法院黨團總召柯建銘9日說，支持行政院版，但在一些行政程序上有疑義的部分，會用附帶決議方式處理，把它弄清楚。民進黨立法院黨團幹事長羅致政則指出，希望10日順利三讀修正通過平均地權條例部分條文。（看完整報導）

前財長蘇建榮：稅收超徵是因經濟擴張 行政失能說毫無道理

稅收連年超徵，引起部分聲音批評政府行政失能，前財政部長、台北大學財政學系教授蘇建榮9日重話駁斥「豈有此理」。他指出，稅收超徵是整體經濟擴張所帶來的自然現象，並非行政失能、也非違法超徵。蘇建榮並直言，「還稅於民」是假議題，政府在年度有多餘的錢就該用來還債。（看完整報導）

外資匯入股匯齊揚 去年機械出口348億美元史上最佳

美國費城半導體指數走高帶動下，台積電漲幅4.91%，帶領台股9日大漲378.87點，以14752.21點作收，新台幣兌美元收盤在30.52元，強升1.75角，創下逾1個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額放大到17.185億美元。同日，台灣機械工業同業公會公布去年全年機械出口值為348.13億美元，年增5.1%，創歷史新高。公會指出，這顯示台灣半導體產業的堅強實力，機械設備出口值逐漸擴散到相關電子設備和檢量測設備產業。（看完整報導）

新華社長文間接承認白紙運動終結清零 星媒：反映鬆綁規劃不足

中國官媒新華社8日撰文為防疫政策急轉彎「釋疑」。新加坡媒體9日分析指出，這篇長文間接承認「白紙運動」迫使中國政府改變抗疫思路，反映官方先前並無過渡至後清零時代的明確規劃。聯合早報引述新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者陸曦的話說，中國各地早在前年7月就傳出防疫層層加碼的亂象，近期又急轉彎大幅鬆綁防疫政策，恐讓民眾進一步感到公共政策不可預測，因而失去對政府的信任。（看完整報導）

支持者暴動巴西前總統波索納洛避走美國 眾議員要拜登趕人

巴西極右派前總統波索納洛的支持者8日闖進最高法院、國會大廈和總統府，巴西總統魯拉下令介入維持聯邦特區的公共安全，誓言揪出肇事者。法新社報導，魯拉隨後巡視事故現場，稱這是「法西斯主義」攻擊事件。巴西利亞聯邦特區首長羅查表示，至少有400人因參與暴動被捕。巴西維安部隊9日已經封鎖國會、總統府和最高法院周邊區域。波索納洛的支持者參與暴動，波索納洛本人則避走美國，美國民主黨籍眾議員對此表達不滿，要求將波索納洛送回巴西。（看完整報導）

澳洲西北部洪災肆虐毀橋梁 風暴侵襲加州11萬多戶停電

澳洲西北部因熱帶氣旋影響降下豪雨，引發嚴重洪災。有關當局表示，費茨羅伊河潰堤，水最遠淹到離河岸50公里遠的一些地區，且通到澳洲最北端的大北公路多處中斷，橋樑也遭洪水沖垮。澳洲總理艾班尼斯宣布發1萬澳元（約新台幣21.46萬元）的補助給因為水災需要修繕房屋的民眾，另提供最多1萬澳元的補助給需重買家具和用品的災民。極端氣候也影響美國，加州中北部遭風暴侵襲，截至8日晚間仍有11萬9578戶無電可用。（看完整報導）