年年有餘「午」告讚 屏東午仔魚農會超市促銷開跑

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（中央社記者洪學廣屏東縣12日電）2023年是屏東午仔魚出擊重要年，即日起至月底在新北、花蓮、台東、屏東、高雄、澎湖、金門等縣市47間農漁會超市同步促銷午仔魚鮮魚及午仔魚一夜乾，年節推廣價買2送1。

屏東縣副縣長黃國榮表示，屏東午仔魚促銷活動搭配2023屏東熱帶農業博覽會，展期期間從14日至2月28日，在園區內「彩魚新視界區」也能購買，讓大家在年節期間「天天有魚吃、年年吃好魚」。

黃國榮出席活動換上專業廚師服一展廚藝，同時化身一日店長賣力推銷，專業形象博得滿堂彩。他說，過年吃魚象徵年年有餘，結合屏東熱帶農業博覽會活動加強推廣。午仔魚的大小規格從每尾4兩到10兩都可使用，用途包含燒烤、便當、家庭，甚至宴席桌餐。藉由這波農漁會超市採購，推廣到國人家戶餐桌。午仔魚肉質細嫩鮮甜，對身體負擔較少，歡迎全國消費者多多採購享用。

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屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，屏東午仔魚養殖面積約400公頃，年產量超過1萬公噸，往年外銷量約6000多公噸。為炒熱促銷活動增加內銷量，民眾現場可搶到更超值優惠，現場也提供現烤午仔魚一夜乾，邀請民眾品嘗。

鄭永裕邀請大家用午仔魚幫全家人過年加菜，象徵年年有餘，來年事事順心，同時也預告2023屏東熱帶農業博覽會，即將在屏東熱帶農業特色產業園區，及屏東道之驛「屏東農業物產館」展開，歡迎民眾來屏東一遊。（編輯：孫承武）1120112