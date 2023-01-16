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勞動部補助勞工在職進修3年7萬元 上半年辦600多班

2023/1/16 18:47
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（中央社記者楊淑閔台北16日電）勞動部今天表示，為提升勞工競爭力，推動「產業人才投資方案」，結訓可獲8成至全額補助，每3年補助額度新台幣7萬元，今年上半年將在北基宜花金馬開辦600多班課程。

勞動部勞動力發展署北分署今天發布新聞訊息指出，為了鼓勵在職勞工發展第二專長，提升職場競爭力，特地推動「產業人才投資方案」，凡年滿15歲以上的在職勞工，具有就業保險、勞工保險或農民保險等身分，參加經核定的訓練課程，結訓後就能獲得80%至100%的訓練費用補助，每3年享有額度7萬元的補助費。

勞動力發展署北分署分署長賴家仁表示，科技日新月異，職場上所需的工具及技能也愈趨多元；北分署結合270多家不同專業領域的訓練單位，今年上半年將在北基宜花金馬轄區內陸續開辦600多班特色訓練課程，內容涵蓋電腦資訊、雲端運算、金融管理、商業行銷、文化創意、餐飲烘焙及美容美髮等專業訓練課程。

又為了因應人工智慧（AI）與5G等創新技術發展，結合業界資源，開設AI智慧應用、大數據分析等課程。

賴家仁說，「產業人才投資方案」上半年課程即日起陸續開放報名，歡迎在職勞工至官網https://ojt.wda.gov.tw/查詢、報名，或洽詢0800-085151，善用政府職業訓練資源，提升個人職場競爭力。（編輯：張雅淨）1120116

#賴家仁
#產業人才投資方案
#職業訓練
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