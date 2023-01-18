早安世界》台股虎年重跌2741點14年來最差 平均每名股民賠67萬
台股虎年重跌2741點14年來最差表現 平均每名股民賠67萬
外資連續8個交易日買超，在新台幣趨升、美國通膨壓力漸緩下，市場樂觀氣氛與長假賣壓拉扯，1月17日虎年封關日開低震盪收小紅，以14932.93點作收，為農曆年封關指數第3高。不過，台股虎年累計下跌2741.47點，跌幅15.51%，創14年最差表現，平均每名股民約賠新台幣67萬元。展望兔年，法人認為，除了年假間美股表現之外，美聯準會2月升息及台股法說都是關鍵。（看完整報導）
台美21世紀貿易倡議第2輪談判結束 5議題近期簽早收協議
台美21世紀貿易倡議第2回合談判17日在台北落幕，雙方針對貿易便捷化、中小企業、反貪污、服務業國內規章與良好法規等5項議題，可望在數週內簽署早收協議。美國貿易代表署表示，雙方在多領域達成共識。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，經過這次談判，台灣已脫離美國過去如301貿易報復機制的單方面要求，台美雙邊經貿合作將在平等基礎上進行。（看完整報導）
中國人口負成長61年來首次 專家：面臨危機遠超出想像
中國國家統計局17日公布，去年底全國人口14億1175萬人，較前一年同期減少85萬人，全國人口自然成長率是每千人負0.60，為61年來首次出現負成長。中外專家均指出，人口負成長一旦出現便難以逆轉，有專家認為中國正面臨遠超出想像的人口危機，將長期拖累作為經濟成長重要引擎的房地產市場。（看完整報導）
女性首年度教召第2季起分區試行 預計徵200餘人
國防部17日宣布，今年第2季起，依各軍種需求，區分14天教召3梯次、5至7天教召70梯次，並開放報名志願參加教召，預計召集400至500名男性軍人，以及200餘名女性後備軍人。其中女性是首次進行年度召訓，規劃由北、中、南、東部等召訓單位試行驗證，將加強宣導，並依報名人數規劃接訓能量。（看完整報導）
安坑輕軌票價費率比照淡海輕軌 20元起跳最高25元
新北市交通局長鍾鳴時17日說，安坑輕軌收費費率比照淡海輕軌，單程票基本價新台幣20元起跳，最高25元。新北捷運公司說，現行淡海輕軌「持電子票證搭乘累積滿200元回饋50元」的75折優惠計畫，安坑輕軌也將實施。安坑輕軌位在新北市新店安坑地區，全線7.5公里，設9座車站，完工後可望讓安坑地區民眾進台北市時間縮短20分鐘。（看完整報導）
普發現金6000元民眾何時領？ 龔明鑫：目標2月底3月初
各界關注何時能領到全民普發的新台幣6000元，行政院國發會主委龔明鑫17日表示，如果一切順利，目標是2月底或3月初發放，初步規劃透過網路提供帳戶、ATM或郵局臨櫃等3方式領取，若民眾願意經由網路提供帳戶，就可直接入帳；若不願意提供帳戶，則可透過ATM領取；如果沒有帳戶、提款卡，可以拿身分證、健保卡去郵局臨櫃領取。（看完整報導）
88會館檢討158高階警官異動 黃壬聰接刑事局副局長
檢警出入88會館惹議，包括前刑事局副局長黃建榮等26警遭記過調職。警政署針對3線1星高階警官人事和88會館併案檢討，17日公布158名人事異動，黃建榮調任警政署專委，而刑事局副局長由警政署秘書室主任黃壬聰接任。（看完整報導）
北富銀併日盛銀金管會准了 分行數將居民營之冠
富邦金去年11月11日合併日盛金，預計今年啟動子孫公司整併。金管會17日核准台北富邦銀行合併日盛銀行，雙方合併基準日暫定今年4月1日，合併後北富銀擬制總資產將達新台幣4.27兆元、居業界第3名，分行家數躍居民營銀行之冠。（看完整報導）
加拿大廣播公司關北京駐點改來台 記者：台灣美好超出預期
加拿大廣播公司關閉有40年歷史的駐北京記者站，轉移到台灣。加拿大首位駐台記者勒布朗談及對台灣印象最深刻的事，是台灣人為保衛自己的生活方式而做的努力。勒布朗曾到烏克蘭採訪，他感受到台灣與烏克蘭一樣的氛圍，在一項訪談中形容台灣人對這個島嶼的愛，有頑強的抵抗力。勒布朗說，台灣的美好超出預期，他可以開心自由工作，「一個嶄新世界展現在我眼前」。（看完整報導）
Google地圖全球10大熱搜文化景點 松山文創、中正紀念堂上榜
Google地圖去年全球10大熱搜文化景點排行榜17日出爐，台北的松山文創園區與中正紀念堂上榜。根據Google航班的搜尋排行，台灣使用者今年春節期間最有興趣前往的國家是日本，地點以東京居冠，前10名上榜的其他日本城市還有大阪、札幌市和沖繩；其他國家入榜地點包括泰國曼谷、韓國首爾等。（看完整報導）
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