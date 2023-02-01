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固定污染源空污費率擬提高 估年減排1.5萬噸

2023/2/1 17:49
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（中央社記者張雄風台北1日電）環保署今天預告固定污染源空污費率修正草案，除調升空污季（每年第一、四季）費率外，也修正廢氣燃燒塔費率及調整戴奧辛與重金屬費率等，預估每年可減少1萬5000公噸空氣污染排放量。

行政院環境保護署幾經周折、加強產業溝通後，今天預告「固定污染源空氣污染防制費收費費率」修正草案，預期最快上半年法規生效後，以價抑量，每年可減1萬5000公噸空氣污染物排放量，每年可多挹注空污基金約新台幣6.5億元。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕告訴中央社記者，修正主要包含4個面向，包含新增大戶費率、擴大季節性費率差距、修正廢氣燃燒塔費率計算及調整戴奧辛與重金屬費率等。

首先，蔡孟裕表示，草案中調升第一季及第四季空氣品質不良季節的空污費率，第二、三季則是維持不變，希望透過擴大費率差距的方式，降低空污季節污染排放。

蔡孟裕指出，本次預估影響對象主要為石化業、電力業、半導體、面板業、塑膠業、金屬製造業、鋼鐵業及焚化爐業者等，各產業的排放源計算不同，總計排放大戶約51家。

以戴奧辛為例，蔡孟裕說，原規定每公克最多僅能收3萬6000元，本次修正後可依排放量調整至少10至20倍，相當於最高可收72萬元。

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另外，蔡孟裕說明，雖然燃燒塔對空氣品質有害，但屬於公安設備，在機組發生異常時不得不使用，因此並未明令禁止；然而在本次草案中修訂，若有使用燃燒塔排放則會加重處分，相當於要求業者強化空污防制設備。

蔡孟裕提到，草案中也修正獎勵機制。原先設計是空污減量達基準年（103年至105年）3年同期平均值的2成以上，最高給予8折優惠；現在為促使業者逐步加強空污防制，改為減量達繳費年的前3年同期平均值3成以上，最高給予7折優惠，盼逐步改善空污排放。（編輯：陳清芳）1120201

#蔡孟裕
#行政院環境保護署
#空污費
蔡孟裕
空維區管制高污染車進入 移動污染降低顯成效環保署：船舶進出港口 降速有助於空污改善
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