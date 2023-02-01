早安世界》台北國際書展盛大開幕 展區融入5感體驗、聚焦主題國波蘭

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第31屆台北國際書展31日在台北世貿一館盛大開幕，以「閱讀的多重宇宙」為主題，展區規劃與活動安排也融入5感體驗，吸引民眾前往參觀。中央社記者鄭清元攝 112年1月31日

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台北國際書展盛大開幕 展區融入5感體驗、聚焦主題國波蘭

台北國際書展1月31日開幕，共有32個國家、470個單位參展。本屆書展以「閱讀的多重宇宙」為主題，展區規劃與活動安排融入5感體驗。來自主題國家波蘭的奇幻文學經典「獵魔士」作者安傑．薩普科夫斯基現身會場，與書迷相見歡。總統蔡英文出席開幕典禮時致詞表示，有時間念完一本書的人都是幸福的人，期許國人利用機會來看書展，「好好的閱讀，讓你的人生更充實」。此外，今年是義大利文學巨擘卡爾維諾百歲冥誕，首度於台北書展開設的義大利館特別展出他的15部經典作品中文版，並舉辦相關座談活動。中央社整理參觀資訊、重要作品等活動亮點供讀者參考。（看完整報導）

新舊內閣正式交接 陳建仁掌閣揆盼打造溫暖堅韌台灣

行政院1月31日舉行聯合交接典禮，新任行政院長陳建仁由副總統賴清德監交接下閣揆印信，卸任行政院長蘇貞昌正式結束逾4年任期。陳建仁表示，這個職務將是他人生最後一個公職，剩下的475天他會全力以赴，為民眾與下一代打造溫暖堅韌的台灣，他並提醒新內閣「服務民眾就是大家共同的信仰」。陳建仁上任後便於下午拜會立法院長游錫堃，討論全民共享特別條例草案等議題。陳建仁受訪表示，按照沙盤推演，最快能普發現金的時間大概要到4月份。（看完整報導）

斑馬線不讓行人將加重處罰 大小車一律3600元

交通部指出，行人事故及非號誌化路口事故率高，每年約400名行人死亡。為建立汽、機車駕駛人遇行人及於非號誌化路口停讓觀念，促使駕駛人確實暫停讓行人先通過，將提高罰款金額。根據交通部的預告，機車及大、小型汽車行經斑馬線等行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先通過，一律罰新台幣3600元。依現行規定，機車與大小型汽車在斑馬線不禮讓行人，最低罰1200元至2800元，法規修正預告期1個月，公告期滿後實施。（看完整報導）

室內口罩鬆綁預計2/2公布細節 搭大眾運輸、就醫仍要戴

針對近期將推出的口罩鬆綁措施，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝1月31日說，將參考韓國作法，即室內免戴口罩，但搭乘大眾運輸、出入醫院例外。指揮中心發言人莊人祥表示，目前還有部分細節需要修正，預計將於2月2日記者會公布。此外，指揮中心宣布，自2月7日起取消自中國入境來台旅客採檢措施，包含「小三通」金馬春節專案採檢。（看完整報導）

美國公布2022惡名市場名單 蝦皮淘寶等盜版猖獗再入列

美國貿易代表署1月31日公布2022年惡名市場名單，點名中國、越南、印度、菲律賓在內的18國33個實體市場與39個網路市場，其中微信、速賣通、蝦皮、淘寶等電子商務平台再度被點名。報告在提到蝦皮時指出，蝦皮的一些平台假貨數量極多，但台灣蝦皮與越南蝦皮似乎是和權利持有人（正牌廠商）有更好互動並是加強打假工作的積極例子，但一些權利持有人指出，這些平台也存在假貨。（看完整報導）

5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 雙筒望遠鏡可觀測

台北市立天文館指出，去年才被發現的彗星C/2022 E3（ZTF）周期估計長達5萬年，有著綠色的彗髮、黃色的塵埃尾及微弱的離子尾。它將在2月1日最靠近地球，屆時亮度可達到5等，民眾在無光害、遮蔽的環境下能夠用肉眼看見一團模糊光球，或是以雙筒望遠鏡朝向北方至東北方天空，就可以輕易找到這顆呈現瀰散狀亮點的彗星。（看完整報導）

去年外銷訂單史上第2高 終結連2年成長

經濟部1月31日公布111年全年外銷訂單達6667.9億美元，金額為台灣出口史上第2高，但部分因為基期過高，全年衰退1.1%，結束自COVID-19疫情爆發以來連續兩年正成長的態勢。經濟部統計處處長黃于玲分析，今年仍受全球通膨升息等因素影響，尤其升息政策會有遞延效果，何時會影響到實質生產、消費有待觀察，且美中科技戰、俄烏戰爭持續，都增加全球景氣前景的變數與疑慮。（看完整報導）

台經院下修今年經濟成長率至2.58% 景氣靠內需支撐

台灣經濟研究院1月31日發布最新經濟預測，預估2023年台灣經濟成長率為2.58%，較去年11月預測數下修0.33個百分點。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，國際經濟情勢影響台灣貿易與投資動能，但內需表現依然穩定。展望經濟前景，外界期待中國經濟因防控措施放寬而反彈，帶動需求回升，不過台經院指出，反彈幅度多大，得視近期防疫政策大幅鬆綁後對經濟的衝擊時間而定。對於通膨情勢，台經院估2023年台灣消費者物價上漲率（CPI）為1.95%，和前次預測相同、維持不變。（看完整報導）

美前印太司令戴維森來訪 評估中國可能4-5年內攻台

美國前印太司令部司令戴維森1月30日率團抵台，將晉見總統蔡英文，並就台海議題交換意見。目前在華府智庫擔任顧問的戴維森近日重申，因北京不承諾放棄武統台灣，他仍堅持先前評估，即中國可能在2027年前攻台。他回憶在2021年的評論時也提到，台海「任何潛在衝突」都將包括大規模網路攻擊、大規模飛彈攻擊、對台灣的封鎖，也可能奪取台灣的外島，並發動全面進攻。（看完整報導）

特派專欄／卡芬蘭瑞典入北約逾半年 土耳其成攔路虎為哪樁

芬蘭和俄羅斯的國界長達1300公里，瑞典位於波羅的海的哥特蘭島與俄國海軍基地加里寧格勒州相距僅300公里，去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭之後，芬蘭、瑞典危機感爆棚，一改多年中立傳統，於同年5月正式申請加入北大西洋公約組織（NATO）。不料土耳其半年來一路攔阻，近期瑞典境內焚燒可蘭經事件無異讓土耳其撿到槍，為北約歷史性東擴大戲按下暫停鍵。（看完整報導）