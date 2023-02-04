早安世界》台灣愛心不只發電機 近百噸MIT禦寒物資再送烏克蘭
台灣愛心不只發電機 近百噸MIT禦寒物資再送烏克蘭
烏克蘭戰爭將滿週年之際，台灣除了緊急援贈烏克蘭發電機供暖之外，並在農曆年前籌措總重達95.8公噸、台灣製造（MIT）的援助物資，包括毛毯、毛帽、圍巾、手套及餅乾等，經波蘭陸續送入烏克蘭。駐波蘭代表陳龍錦強調，希望透過台灣、波蘭及烏克蘭3方合作，讓烏克蘭民眾感受到來自台灣的關懷及愛心。波蘭國際援助中心執行長威爾克（Wojciech Wilk）推文表示，備感榮幸與台灣外交部和駐波蘭代表處共同完成此次人道任務，協助烏克蘭人民度過最冷的2月。（看完整報導）
中國偵察氣球入侵美國領空 布林肯延後北京訪問
美國官員2日表示，正追蹤一個飛越美國領空的中國偵察氣球。「華爾街日報」引述美方官員指出，本週稍早有人乘坐飛機飛越蒙大拿州時看到這枚氣球。蒙大拿州是美國陸基核子飛彈發射井重地，五角大廈並說氣球飛越多處「敏感」區域。中國外交部3日聲稱，那是個中國民用科學研究的「無人飛艇」，受西風帶影響嚴重偏離預定航線，中方「對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾」。但美國國防部隨即反駁中方此一說法，指出入侵的就是偵察氣球，它已侵犯美國領空並違反國際法。國防部發言人說，氣球目前在美國中部上空向東移動，預計會在美國領空停留數天，美方持續監控中。這個氣球的飛行高度約6萬呎，大約是一般國際航班巡航高度的兩倍，具可操作性，也能改變航向。美國國務卿布林肯原定5日起訪問北京，如今因中國偵察氣球入侵領空事件暫緩。（看完整報導）
CIA局長：習近平令解放軍做好2027年之前侵台準備
美國中央情報局局長伯恩斯說，儘管俄羅斯軍隊在烏克蘭的表現很可能讓中國國家主席習近平更為清醒，但不應低估他的野心，且情報得知他已下令解放軍做好在2027年之前侵略台灣的準備。伯恩斯還提到，習近平很可能對於俄羅斯軍隊及其武器系統在烏克蘭「非常拙劣的表現」感到驚訝與不安，並嘗試從中學到教訓。（看完整報導）
安坑輕軌10日起試營運免費搭乘1個月 優惠活動一次看
新北市安坑輕軌將在10日上午於十四張站舉辦通車典禮，下午1時首發班車啟航，120名搭乘民眾可獲紀念1日票及市集100元兌換券，首發車開出後隨即展開為期1個月的試營運，時間為上午10時至下午6時，只要持悠遊卡等電子票證即可免費搭乘。新北捷運公司指出，安坑輕軌全線7.5公里，設9座車站，首站十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，預期可讓安坑居民前往雙北都會區的旅程減少15至20分鐘。（看完整報導）
Omicron頻現變異株 專家：中國3至5月恐爆第2波感染高峰
中國3日宣布，自6日起全面恢復大陸與香港、澳門人員的通關往來，包括取消每天人流限制、取消核酸檢測證明，各口岸「應開盡開」。不過，隨著Omicron的變異株不斷浮現，中國防疫專家指出，估計中國第2波感染高峰可能落在3至5月間，至於疫情爆發的時間點，取決於何時出現衝擊力道非常強的新毒株。（看完整報導）
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機捷炸彈威脅犯嫌研判與北捷案同一人 陸生境外散布恐嚇留言
桃園捷運公司3日接到恐嚇訊息，顯示有人因瑞士聯邦國會友台小組訪問團將於5至10日訪台感到不滿，揚言若台灣政府讓瑞士團來台，要在桃園機場捷運A1台北車站放置炸彈。警方調查指出，雖然與日前北捷恐嚇案署名不同，但反追IP位址，研判犯嫌應為同一人，就是曾經來台交換的中國籍學生張海川。（看完整報導）
中國2022年收支短少近40兆創新高 發行特別國債支應
中國媒體第一財經2日報導，據中國財政部發布的去年財政收支數據，廣義財政支出超過收入達人民幣8兆9600億元（逾新台幣39兆）創歷史新高，這個數字甚至超過疫情爆發的2020年。中國財政吃緊可由去年12月當局發行規模達7500億元的特別國債可見端倪，當時專家分析，這是「借新還舊」之舉。（看完整報導）
岸信夫健康因素辭眾議員 長子可望參選接班
日本已故首相安倍晉三的63歲胞弟岸信夫因健康因素，於3日辭去眾議員職務。岸信夫過去接受CNN專訪時曾強調台灣對日本的重要性，台灣發生的事與日本直接相關。岸信夫的選區山口縣2區與他胞兄的選區山口縣4區預定4月23日舉行眾議員補選，岸信夫的長子、曾擔任記者的岸信千世可能參選。此外，日本執政黨自由民主黨最大派閥「安倍派」會長安倍晉三去年7月遇刺身亡後，新會長尚未選出，自民黨政調會長萩生田光一似乎有意角逐。他表示，盼在安倍去世一週年之前選出新的會長，且若幫得上忙，「我都會努力」。（看完整報導）
去年12月景氣燈號續亮第2顆藍燈 反映國際需求疲軟
行政院國發會3日公布去年12月景氣燈號，受終端需求疲軟、產業鏈持續調整庫存等影響，景氣燈號綜合判斷分數12分，與去年11月持平，連續第2個月亮出代表「景氣低迷」的藍燈。國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，止跌回升還需要一段時間。根據主計總處預測，台灣上半年出口表現沒那麼好，下半年可能慢慢改善，但後續包括中國經濟狀況、美國跟歐元區物價跟通膨等，都還有不確定性因素，很難確切說經濟何時觸底回升。（看完整報導）
交通部規劃推北中南都會區通勤月票 台鐵捷運等5類運具都可搭
交通部規劃「行政院促進公共運輸使用方案」推動公共運輸月票，北中南3大都會生活圈都可享通勤、通學月票優惠，例如北北基桃1200月票，可搭乘包括生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具；在其他縣市則可依單一縣市或與鄰近縣市的緊密程度來規劃通勤通學公共運輸票證優惠方案。公路總局預計2月底前完成方案相關申請條件及規劃，提供給六都及相關縣巿政府，並協助地方政府儘速規劃提出申請計畫。（看完整報導）
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