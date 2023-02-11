環團：山椒魚排遺含微塑膠 籲擴大重複使用系統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北11日電）綠色和平今天表示，導演麥覺明歷時17年拍攝的紀錄片「山椒魚來了」昨晚上映並進行座談，揭示連山椒魚排遺也有微塑膠，綠色和平呼籲產官更全面性地建立重複使用系統、禁用一次性包裝。

綠色和平今天發布新聞指出，導演麥覺明歷時17年拍攝紀錄片「山椒魚來了」，昨晚是首映日之夜，麥覺明與綠色和平在光點華山電影館舉辦放映「無塑場」，並在放映後舉辦「山椒魚來了之擺脫塑命」座談會。

綠色和平並說，麥覺明在座談會開頭時即說道：「根據特生中心（特有生物研究保育中心）的研究，山椒魚的排遺中也存在微塑膠，連稀少的山椒魚都吃進塑膠微粒，可見減塑工作是很重要的。」

綠色和平還說，2021年綠色和平至山區採集野生動物的排遺（糞便），也到棲地採取水樣檢測，耗時1年完成「難逃塑命：台灣保育類野生動物及棲地微塑膠污染調查」報告，揭開（台灣黑熊、台灣水鹿、金門歐亞水獺、黃喉貂、石虎與櫻花鉤吻鮭）等6大保育類動物受微塑膠威脅的事實。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

綜合以上資訊，綠色和平認為，今年環保署規定超商及速食業者必須提供循環杯措施已上路，去年6月台北市議會也通過「台北市淨零排放管理自治條例」，推動打造循環容器系統，值得民眾支持；但仍要呼籲政府及企業，影更全面性的建立重複使用系統、禁止一次性包裝，才能有效防止更多塑膠垃圾和微塑膠進到環境中。

行政院環境保護署去年12月下旬舉辦「循環（外借）杯良好服務標誌發布與授予標誌」記者會，發布自112年1月1日起，連鎖便利商店、連鎖速食店規範至少要有5%的門市開始提供循環杯借用服務，且113年提升至10%、114年提升至30%，分年逐步提高比率，讓借用更便利。（編輯：陳政偉）1120211