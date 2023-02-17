早安世界》房貸補助符合條件者一次領3萬 18歲以上學生可申請租金補貼
房貸補助符合條件者一次領3萬 18歲以上學生可申請租金補貼
行政院院會16日通過內政部提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案，符合資格者需具僅有1筆自用住宅貸款、家戶所得合計新台幣120萬元以下，且原始核貸金額台北市850萬元、其他縣市為700萬元等條件，申請核定後可獲3萬元一次撥付。行政院長陳建仁說，為因應3年多來疫情升息對中產階級帶來壓力，政府規劃的房貸補貼方案，預估可減輕55萬房貸戶負擔。內政部長林右昌表示，今年將精進300億元租金補貼方案，18歲以上學生租屋也可以申請。另外，行政院會通過「疫後就學貸款補助方案」，教育部長潘文忠說，這個方案將協助「在學中已申請學貸弱勢學生」及「畢業後符合撫育孩童或平均月收入未達4萬元等資格貸款人」償還1年本息，近55萬人受惠。（看完整報導）
房貸補貼擬設雙門檻 房仲：桃園台南高雄受惠較大
內政部補貼方案16日出爐，擬設定年收入新台幣120萬以下，台北市貸款金額不超過850萬元、其他縣市700萬元以內的民眾。房地產專家表示，雙北地區因房價較高，房貸族想拿到補貼並不容易，桃園、台南和高雄受惠較大。學者說，減輕購屋族負擔與持續進行房地產制度改革並不衝突，補貼方案值得肯定，但房價高漲、租賃地下化的問題依舊存在，在制度問題仍存在很大的進步空間，政府必須繼續努力。（看完整報導）
海纜又被扯斷馬祖網路大受影響 增加備援頻寬因應
台灣與馬祖之間的中華電信兩條海纜分別於2日及8日發生斷纜，嚴重影響馬祖居民寬頻上網需求。中華電信16日表示，近5年來，台馬海纜故障中斷次數多達20幾次，但無法確信此次是否遭蓄意破壞，已啟動微波備援頻寬通訊，預計國際海纜船最快於4月20日前來搶修，受影響的客戶可減免相關業務月租費。國家通訊傳播委員會（NCC ）證實，台馬海纜分別被中國籍漁船與不名貨輪勾斷，中華電預計今年底讓微波備援總容量達8.148Gbps，使馬祖地區在意外事故發生時頻寬能接近平時通訊水準。（看完整報導）
東引靶場拾獲簡體字樣氣球 陸軍：初判為氣象探測器
陸軍司令部16日表示，東引地區指揮部約在16日上午11時發現空中有不明物體飄落，經搜索後在靶場拾獲有「太原無線電」、「氣象儀器」等簡體字樣、直徑約1公尺的氣球殘體，初判殘骸為氣象探測儀器，已送交相關部門進一步鑑定。中國偵察氣球4日遭美軍擊落後，日本政府近日公布3例過去中國的無人偵察用氣球在日本上空飛行的案例，當局16日表示，為守護人民及財產、航空路線等安全，對於侵犯領空的氣球或無人機，擬調整自衛隊法運用方針，將放寬動武條件，可擊落這類飛行器，這將是日本首度決定把侵犯領空的氣球、無人機等列入可使用武器的對象。（看完整報導）
文化成年禮金擴大發放 18到21歲每人1200點可看展覽買書
為鼓勵民眾在疫情趨緩後擴大藝文消費，振興藝文產業，文化部爭取行政院疫後特別條例預算，其中相當於1200元的文化禮金除原訂發放18歲的21萬人以外，將加發19歲到21歲共69萬人，總計共約90萬人。文化禮金可用於購買展覽與演出門票，以及買書、看國片、買文創或工藝品等藝文消費。（看完整報導）
健保部分負擔上路分2階段 急診、藥費調整最快4月實施
衛生福利部為強化健保財務狀況，原訂去年5月15日調整健保部分負擔，新制上路後，民眾做檢驗檢查、拿藥、小病衝大醫院急診費用將會增加，但為避免在COVID-19疫情期間，增加民眾工作及金錢負擔，因此延後實施。健保署長石崇良16日表示，部分負擔調整將分2階段上路，急診及藥費部分最快4月實施，檢驗、檢查部分負擔仍待討論，是否今年下半年上路尚待確定。（看完整報導）
護照申辦爆量 領務局：20日起製發期延長至10天
疫後出國潮持續湧現，外交部領事事務局16日表示，疫情造成累計約300萬本護照的換發需求，15日護照單日收件量達9956件，遠超過領務局負荷能量，因此將研擬實施3項新措施來緩解民眾申辦護照排隊之苦，包含20日起，護照發照時間將由6個工作天再延至10個工作天，以及開放民眾到場直接抽取號碼牌，並且擴大網路預約能量。（看完整報導）
巴拉圭總統阿布鐸任內最後一次來訪 重申世界需要台灣
總統蔡英文16日以軍禮歡迎巴拉圭總統阿布鐸伉儷，之後舉行雙邊會晤並見證兩國簽署合作協定；阿布鐸表示，這是他總統任內最後一次訪台，重申對台灣最堅定的支持，並強調，全球面對不同挑戰的時刻，台灣可以分享及貢獻許多寶貴經驗，台灣需要世界，世界也需要台灣。蔡總統表示，過去這幾年台灣與巴拉圭共同面對疫情的挑戰，期待藉由這次訪問交流，兩國持續加強合作，一起開創疫後經濟的繁榮發展。（看完整報導）
前經紀人夏玉順放話劉文正逝世 隔一天改口：他還活著
影視歌三棲巨星劉文正傳出去年11月因心肌梗塞過世，前經紀人夏玉順15日親口證實，16日卻改口。夏玉順說，他前一天是為了「不讓人騷擾劉文正」，所以「將計就計」對媒體放出錯誤消息。大眾傳播學者認為，這次事件恐將衝擊媒體可信度，使媒體、消息來源及閱聽眾彼此信任的距離愈拉愈遠。此外，夏玉順遭指控近期搭乘華航班機時抱怨未受特別關照，逼空服員幫他穿襪子；華航證實有發生旅客滋擾事件，已召開相關會議，將進一步依法採取行動。（看完整報導）
國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例
聯合國糧食及農業組織資料顯示，全球有近1/3農作物種植仰賴蜜蜂授粉，但過去數十年來，世界各地蜜蜂因棲地大量消失而數量驟減，影響農作物授粉，衝擊人類糧食供應。台灣國輻中心團隊耗時5年，成功破解全球首個「西奈湖蜜蜂病毒」的殼體蛋白質結構，對開發蜜蜂抗病毒天然藥物具有重大意義，研究成果日前更登上頂尖期刊「自然通訊」。（看完整報導）
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