港澳來台自由行開放首日 旅客鎖定夜市美食

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（中央社記者吳睿騏桃園機場20日電）陸委會日前宣布20日恢復港澳居民自由行來台申請，今天就有港澳民眾搭乘第一班飛機來台，他們表示，最懷念的是台灣的夜市及美食，更有旅客專程搭機來吃台灣滷肉飯。

陸委會14日宣布，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國內疫情穩定趨緩，為了推動疫後健康有序交流，配合中央流行疫情指揮中心20日起放寬防疫管制措施，2月20日上午9時起，恢復港澳居民來台申請。

桃機首架符合規定的班機是國泰航空CX488班機，上午9時22分抵達桃園國際機場，機上147名乘客。記者實際詢問，多數都是自加拿大、印尼等地轉機來台，有一部分是把握港澳旅客來台自由行的開放，搶先搭機來台。

乘客葉先生表示，預計停留3天，除了洽公也想把握機會探視朋友，由於班機起飛時間在香港還無法申請到台灣的簽證，只能採取到桃機辦理落地簽的方式，不過時間不多，決定把握機會品嚐台灣小吃。他覺得這樣的開放政策很好，以後也能更頻繁的到台灣遊玩。

曾在國立體育大學就讀的譚小姐表示，2019年6月畢業返回香港後，就因為疫情爆發無法來台，非常想念台灣的老師及同學，這次特別把握開放的第1天搶先來台，約好同學跟老師聚餐，除了想到101及西門町逛街，也想回到就讀的桃園市看看，她超級懷念台灣的夜市美食，這次鎖定蚵仔煎、鹹酥雞，準備要大快朵頤一番。

在航空公司上班的鄧小姐表示，因為疫情的關係已有3年沒有來台灣了，這次雖然只有2天假，還是特別快閃台灣一趟，「實在是太久沒吃到台灣滷肉飯了」，此行目標就是鎖定饒河街夜市，她說她最懷念的是台灣早餐店的蛋餅，以及台灣滷肉飯，因為只有2天假，所以重點放在台灣小吃上。（編輯：陳清芳）1120220

桃園國際機場20日首架搭載港澳自由行旅客來台的班機，由於起飛時間在香港還無法申請到台灣的簽證，因此旅客只能採取到桃機辦理落地簽的方式。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月20日