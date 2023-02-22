農航所新航遙測飛機亮相 可年拍高解析全台灣1次

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行政院農業委員會林務局22日召開「國家新型航遙測飛機King Air 360ER新機發表」記者會，宣布農林航空測量所執行的國家航遙測飛機更新計畫，在產官學通力合作下，完成2架新機的招標、改裝。中央社記者徐肇昌攝 112年2月22日

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）農航所採購的2架國家新型航遙測飛機今天亮相，搭配最新一代航攝數位相機，所長吳淑華表示，以往需費時3、4年，現在每年至少可拍攝全台灣1次15公分解析度影像並確保飛安。

行政院農業委員會林務局今天召開「國家新型航遙測飛機King Air 360ER新機發表」記者會，宣布農林航空測量所執行的國家航遙測飛機更新計畫，在產官學通力合作下，完成2架新機的招標、改裝，每架空機加上改裝完成，約斥資新台幣3.3億元。

農航所指出，計畫從民國109年到118年運行，以類似BOT的融資租賃方式，持續執行國土航空攝影。

吳淑華說，這2架King Air 360ER新機分別註冊為B-36001、B-36002，依序於110年底、111年春天從美國飛抵台灣，這2家新機由飛特立航空股份有限公司提供，並將投入5000小時飛行服務，包含飛航組員、飛機維護等，搭配農航所航攝團隊展開國土航拍；朝陽科技大學協助履約管理。

吳淑華指出，新機的滯空時間比機齡已40年的舊機King Air 200久，並搭配使用DMC第三代數位相機，讓航攝能量大幅提升，過去要3、4年才能完成全台灣的拍攝拼圖，如今每年至少可以完成1次，解析度並達15公分；若是拍攝平地，每年可1次以上。

何謂解析度15公分，吳淑華說，即在3.5萬英尺高空下拍攝15公分大小的物體，可被判識出來；相較於過去用第一代DMC拍攝的解析度為25公分，即可知現在達到高解析度。

有人機影像拍攝，可與衛星影像互補，吳淑華說，衛星規律作業，但是解析度沒這麼細，也無法避開雲覆，有人機作業可彌補不足。

她強調，農航所的圖資蒐集從62年迄今，非常豐富，未來拍攝的影像經過適當處理，經由遮蔽機敏區等作法處理國安問題後，會放在農航所原始航測圖資瀏覽平台上，提供政府機關擘劃政策運用，民眾也可以搜尋閱覽，企業可洽購。

農委會副主委杜文珍說，對於農航所能完成採購，更新國家航遙測飛機提升航攝能量，持續協助救災、國土測量、促進農業發展、保育等面向運用，她感到非常驕傲，希望未來能爭取更多經費助益執行。

林務局長林華慶表示，成立逾一甲子的農航所是隱身幕後的專業航攝機構，但是每次出任務，「老實說，我都非常擔心」，每年都會發生幾次安全事件，包含重落地，所以決定要盡快更新，不僅讓國家有符合需求的航攝能量，最重要的是讓栽培不易的人才確保安全。

農航所技士李治逸則說，他自己覺得還好，但過去是有人員因安全問題去看心理醫師，就看每個人如何調適。他也分享航拍最大挑戰是如何在對的時間、地點拍下有用的影像，像是拍攝稻作要在收割前；而勤務執行，除了緊急性拍攝，一般性拍攝會配合機關需求執行，山區一年更新拍攝1次，平地一年2次。（編輯：張雅淨）1120222

為了執行航空攝影任務，農委會林務局農航所採購的2架國家新型航遙測飛機22日正式亮相。新機機腹開設雙照相艙，搭配高解析航攝數位相機、高光譜掃描儀、光達掃瞄儀等。圖為King Air 360ER機腹。中央社記者徐肇昌攝 112年2月22日

為了執行航空攝影任務，農委會林務局農航所採購的2架國家新型航遙測飛機22日正式亮相。新機機腹開設雙照相艙，搭配高解析航攝數位相機、高光譜掃描儀、光達掃瞄儀等。圖為航拍員介紹相機裝備。中央社記者徐肇昌攝 112年2月22日

農林航空測量所採購的2架國家新型航遙測飛機22日亮相，搭配最新一代航攝數位相機，讓航攝能量大幅提升，現在每年至少可拍攝全台灣1次15公分解析度影像。中央社記者徐肇昌攝 112年2月22日