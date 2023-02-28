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大貨車駕駛注意 3/1起台61西濱快速公路速限調降

2023/2/28 13:23
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（中央社記者余曉涵台北28日電）大貨車駕駛注意，20噸以上大貨車行駛台61線西濱快速公路的速限從3月1日起調降為時速80公里，提醒駕駛務必依循相關速限標誌及告示牌指示行駛。

為加強台61線西濱快速公路行車安全，並減少大貨車事故發生，交通部公路總局表示，從3月1日起20噸以上大貨車最高速限調降為時速80公里，調降範圍為台61線現行速限時速90公里路段，包含6K+000至13K+000（八里三交流道到林口交流道）、16K+300至60K+500（東華路口到新豐二交流道）及101K+200至305K+750（外埔交流道到十份交流道）。

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公路總局說，為提升大型車輛行駛安全，在超載管理部分，公路總局於台61線3處地磅站已協調警察局加派警力並增加開磅時數，並從3月1日起營運時間調整為每天上午8時到下午5時，且每月機動開磅時數12小時以上，後續將逐月增加每日開磅時數及機動開磅時數，預計7月1日起調整為24小時全日營運。

公路總局呼籲，大貨車業者及駕駛司機務必依循相關速限標誌及告示牌指示行駛，並配合相關載重管制措施。（編輯：卞金峰）1120228

#交通部公路總局
#台61線西濱快速公路
#十份交流道
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