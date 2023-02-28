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專訪／檢驗檢查部分負擔可望擱置 石崇良：健保署要先抑制浪費
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228收假國道零星壅塞 國5提早結束高乘載管制

2023/2/28 18:04（2/28 18:29 更新）
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27日午後國道1號三重、五股路段。中央社記者徐肇昌攝 112年2月27日
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（中央社記者余曉涵台北28日電）今天是228連假最後一天，根據國道即時路況，晚間6時左右，國道僅零星路段壅塞。另外，高公局表示，由於國5已無回堵狀況，蘇澳至頭城入口高乘載管制提前於晚間6時結束。

國道即時路況顯示，晚間6時左右，僅國1五堵-汐止、湖口服務區-湖口；國3高原-龍潭等路段時速不到40公里，其餘路段都大致正常。

交通部高速公路局表示，截至下午5時，國道交通量為69.4百萬車公里，預估全天交通量為109百萬車公里。

高公局指出，國5截至下午5時30分，各入口匝道均無回堵且車速逐步提升，國5北向蘇澳至頭城入口高乘載管制提前於晚間6時結束。（編輯：管中維）1120228

#228
#國5
#高乘載
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