早安世界》今晚冷空氣南下 2、3日台南以北最低溫12度
今晚冷空氣南下 2、3日台南以北最低溫12度
未來一週乍暖還寒，中央氣象局表示，3月1日迎風面水氣稍增，東半部、大台北山區有零星局部短暫雨，晚間有冷空氣南下，預估強度達大陸冷氣團，最冷的時間點是在2日晚間至3日清晨，台南以北、東北部低溫約12、13度，其他地區14、15度。3日白天短暫回溫、4日又有一波冷空氣，北部、東半部偏濕冷，7日回暖。（看完整報導）
國防部：全民防衛動員法令僅用於非常時期 勿渲染扭曲
「全民防衛動員準備法」（簡稱全動法）修正草案預告發布之後引起爭論，有媒體報導16歲以上學生未來將造冊的規定疑似是為戰時生產軍火做準備，教育部回應，此舉僅是於平時完成人員編組、教育訓練等，高中以上學校學生參與服勤計畫，並無參戰疑慮。國防部2月28日也強調，青年戰時動員服勤是針對各高級中等學校職業類科專長科系（如醫護、災防等）編組學校青年服勤，培養災害防救及協助民防、動員等人力，武器彈藥生產也非學校防護團的服勤範圍，修正全動法是為強化並凝聚全民國防理念，且僅適用於進入緊急命令狀態的非常時期，不會影響平時人民權益，盼各界勿渲染扭曲。（看完整報導）
紀念228 蔡總統：台灣人尊嚴地活 絕對不能再犯錯
228事件76週年中樞紀念儀式2月28日在台南市228紀念公園舉行，總統蔡英文表示，讓台灣人尊嚴地活，是紀念228最好的方式，「我們絕對不能再犯錯」。蔡總統說，政府2016年以來系統性推動轉型正義整體工程，包括黨產條例、促轉條例及政治檔案條例等，人們或許有不同的歷史評價，但政府有責任堅守民主憲政立場，各機關應落實法定任務。在台北市的紀念活動中，蔣萬安以市長身分為228事件歷史傷痛致歉時，有群眾衝向舞台高喊「殺人凶手」，被維安人員阻擋拉離會場。（看完整報導）
俄羅斯女高音與蒲亭關係遭質疑 台北演唱會緊急喊卡
俄羅斯女高音安娜涅翠布柯獲NSO國家交響樂團邀請，原訂於3月在台北國家音樂廳將有一場名為「向女神致敬」的歌劇選粹演唱會，但因為她被視為俄國總統蒲亭的支持者，在本地引發支持、反對兩極聲浪。文化部2月28日表示，台灣對於戰爭的態度，沒有模糊空間，要演出場所包括國家音樂廳的國家表演藝術中心「妥善說明及處理」。原本將與涅翠布柯合作的NSO國家交響樂團（NSO）隨後宣布取消音樂會。發起抗議的民間組織台灣烏克蘭陣線對此表示，感謝NSO迅速取消演出，並肯定當數百萬的烏克蘭人民仍在俄羅斯的武力入侵下遭受苦難時，台灣屢次採取行動站在光明的一方，紓緩烏克蘭人民的傷痛。（看完整報導）
俄圍攻巴赫姆特 專家：烏軍堅守是為準備反攻 彈藥供應成戰局關鍵
俄羅斯部隊加強攻勢，圍攻烏克蘭東部城市巴赫姆特之際，烏軍2月28日表示，當地情勢極度緊張。路透社報導，俄軍企圖切斷烏克蘭部隊對巴赫姆特的補給線，逼迫守軍投降或撤退，一旦成功，將是俄軍重大軍事斬獲。德國軍事專家分析，烏軍堅守東部的巴赫姆特目的是消耗俄軍兵力，如果撐得夠久，不在前線的士兵就有足夠時間受訓和練習操作西方武器，為反攻做準備，同時，俄烏戰爭彈藥消耗速度驚人，隨著戰事進行，軍火工業成了左右戰局的關鍵。（看完整報導）
首批澳洲進口雞蛋36萬顆抵台 農委會談供應不穩4原因
為因應國內缺蛋，行政院農業委員會啟動專案進口，透過國外進口雞蛋提供加工業者使用，另從加工業者端釋出國產雞蛋，滿足通路端消費者購買國產雞蛋需求，今年首批自澳洲進口雞蛋36萬顆2月28日晚間抵台。農委會說明近期缺蛋原因包括氣候低溫、疫病持續影響造成雞蛋產量減少、產量低的逾齡母雞偏多，加上農曆年節蛋雞場調節生產等。缺蛋及蛋價高漲的情況不限於台灣，例如日本受到飼料價格高漲及禽流感疫情擴大影響，2月雞蛋批發價格漲到每公斤平均327日圓（約新台幣74元），創30年新高。（看完整報導）
每3度有1度是綠電 2月27日風光發電量及滲透率雙創新高
台電表示，2月27日中午12時24分太陽及風力瞬時發電量合計達696.5萬瓩，12時40分風光滲透率則達31.53%，相當於每3度電中，便有約1度是綠電，雙雙創下新高紀錄，且風光滲透率已連續7天超過15%，達到能源轉型一大里程碑。台電指出，除了天氣條件助力外，也歸功於官民聯手帶動再生能源裝置量提升，其中2022年太陽光電為有史以來完成量最高的一年，找到新設置態樣，如漁電共生、屋頂等，將大幅提升設置速率。（看完整報導）
中國當局疑似冒用外媒記者身分 意圖滲透異議人士社群
路透社報導，不明人士冒用社內兩名華人記者的身分，利用社群媒體假帳號在網路平台上跟中國維權人士互動好幾個月。根據路透收到的截圖與描述，中國去年11月爆發反對動態清零政策的「白紙運動」後，有人謊稱是路透記者，試圖獲取「白紙運動」相關團體的資訊。現居澳洲的中國異議藝術家「巴丟草」就有這類遭遇，自稱是路透駐香港記者的人試圖騙取他的信任，但對方用語讓他起疑。巴丟草認為，假帳號可能是由中國共產黨經營，目的是打擊中國的Telegram異議社群。（看完整報導）
日經：中國對外關係惡化 台灣非官方外交大有斬獲
日經亞洲2月28日報導，自從蔡英文總統於2020年連任至今，儘管美、日與部分中東歐國家尚未正式承認台北政府，但台灣與這些國家的關係已經加強。美國自前總統川普以來，與台灣的關係一直穩定深化，外交部長吳釗燮上週赴華府地區，與美國副國務卿雪蔓討論台海安全，同時美媒報導華府將擴大在台駐軍人數，都成台灣外交新常態。日本自前首相安倍晉三任內開始，政府也從原本不願公開討論台灣問題，轉變為公開力挺台灣不受中國威脅。由於中國採取更具對抗性的外交政策，導致北京與民主國家之間的關係日趨緊張，也為台灣擴大外交足跡的計畫創造了機會。（看完整報導）
中國A型流感蔓延 民眾恐慌掀搶藥潮
北京季節性流感蔓延，其中A型流感病毒佔比達99%，抗流感病毒藥「奧司他韋」在許多地方都缺貨。媒體指出，由於A型流感與和COVID-19的症狀極為相似，許多民眾無法判斷到底感染哪種病毒，難以對症下藥。據報導，搶購囤積藥物現象是「囤積恐慌」，去年年末被民眾視為抗COVID-19神藥的退燒藥「布洛芬」一藥難求，奧司他韋不應重蹈覆轍。（看完整報導）
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