德專家：烏軍堅守為反擊準備 軍火工業左右戰局

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（中央社記者林育立柏林28日專電）德國軍事專家朗吉（Nico Lange）分析，烏軍堅守東部的巴赫姆特目的是消耗俄軍兵力，為反擊做準備，隨著戰事持續進行下去，軍火工業成了左右戰局關鍵。

朗吉是德國重要軍事專家，長年領導親基民黨（CDU）智庫康拉德阿德諾爾基金會（Konrad Adenauer Foundation）烏克蘭辦公室，隨後在國防部擔任要職，目前在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）任職。

康拉德阿德諾爾基金會27日在柏林舉辦烏克蘭情勢研討會，朗吉表示，目前俄軍在烏克蘭東部主要由個別部隊發動攻擊，非大規模、有組織性攻勢，戰況可說是第一次、第二次世界大戰及未來戰爭的混合體，進行方式超乎軍事專家過去想像。

巴赫姆特（Bakhmut）拉鋸戰已經打了數月之久，可說是俄羅斯全面侵略烏克蘭一年來耗時最久、最血腥的一場戰鬥，朗吉說，俄軍死傷慘重但進展有限，除非再發動一次軍事動員，不然很難繼續這樣折損下去。

朗吉分析，烏軍目前的策略是堅守巴赫姆特，盡可能消耗俄軍兵力，如果撐夠久，不在前線的士兵就有足夠時間受訓和練習操作西方武器，準備反擊。

至於烏克蘭最迫切需要的軍援，朗吉說，烏軍還是有許多士兵用一般車輛移動，因此需要更多裝甲車輛；其次是各種無人機，一般商用的無妨，夜視功能尤其重要，這場戰爭證明無人機是關鍵武器。

他說，由於俄國已轉為步兵攻擊，迫擊砲和彈藥對烏軍也很重要。

這場戰爭彈藥消耗速度驚人，朗吉說，烏克蘭每個月發射彈藥數量，大於歐美軍火工業每個月產量，這點俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）非常清楚，相信時間站在俄國這邊。

因此，朗吉建議，為了滿足戰場需要和充實自己的庫存，歐美各國軍火工業應該大幅增加產量。

他強調，這場戰爭打愈久，軍火工業的地位就愈來愈重要，成了決定戰爭結果的關鍵。（編輯：陳惠珍）1120228