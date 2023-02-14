德國批准提供豹式戰車 烏克蘭部隊在波蘭受訓

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（中央社波蘭斯維托舒夫13日綜合外電報導）德國最近批准提供烏克蘭現代德製豹式（Leopard）戰車，從前線直接抵達波蘭軍事基地的烏克蘭士兵在盟邦教官監督下學習操縱這些坦克的細節，他們今天稱讚這型戰車。

法新社報導，烏克蘭陸軍少校柯達科（Vadym Khodak）告訴在波蘭西南部斯維托舒夫村（Swietoszow）參觀訓練展示的媒體說：「到今天為止，我可以說，這輛戰車的品質很高、非常好。」

他說：「我喜歡的是，我們的士兵非常喜歡它。」105名烏克蘭士兵正向波蘭、加拿大和挪威教官學習。

在基輔和其他國家的努力下，德國最近終於批准向烏克蘭提供這型現代德製戰車。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）上週說，柏林及盟邦的目標是在4月前交付第1個營的戰車，其他戰車將在今年稍晚和明年交付。

柯達科說，這些戰車將是「對我們軍隊的強大支援」。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）出席在斯維托舒夫村舉行的展示會，他讚揚過去一年中一直與俄羅斯入侵奮戰的烏克蘭軍隊。

他說：「這些都是非常有經驗的戰車駕駛，他們直接從烏克蘭前線來到這裡。」

杜達說：「只要看看他們的臉，你就可以看到這些人經歷了可怕的事，但他們絕對有決心保衛自己的家園。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120214