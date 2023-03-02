迎接國際郵輪客 基隆市府推出打卡徒步路線摺頁

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（中央社記者沈如峰基隆2日電）配合近日將有國際郵輪再現基隆，基隆市政府今天推出「打卡徒步路線摺頁」，專為郵輪旅客安排必拍景點，希望將基隆之美留存在旅客記憶中。

基隆市政府發布新聞稿表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，基隆約有1年時間沒有國際郵輪及郵輪旅客；隨國際疫情趨緩，3月7日起將有大型國際郵輪陸續再現基隆。

市府指出，為迎接國際郵輪觀光客，並配合這些旅客於到離港間約有6小時的岸上旅遊時間，即日起推出中、英版本「基隆郵輪打卡徒步路線摺頁」，其中並依基隆港東、西岸郵輪旅客大樓下船的自助行旅客，分別規劃東、西岸專屬路線，依循圖示，就能輕鬆找到市區許多人氣IG打卡景點及基隆山海秘境。

例如在東岸路線中，推薦基隆塔、義二路商圈、基隆廟口商圈等必遊必拍景點；在西岸路線中，推薦太平青鳥書店、Keelung地標及海洋廣場等景點。

市府表示，想要索取紙本摺頁的旅客，可於3月7日起前往東岸、西岸郵輪中心觀光巴士服務台索取，或至基隆旅遊網下載電子摺頁。（編輯：張銘坤）1120302