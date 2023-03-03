小時候過重有7成長大依然胖 三高、罹癌風險增

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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）每年3月4日是世界肥胖日，據國健署統計，成人過重及肥胖率已攀升到50.3%，中小學學生過重及肥胖率也都有升高趨勢，其中約7成長大成人仍然肥胖，並增加三高、罹癌風險。

台灣民眾肥胖率逐年攀升，根據衛生福利部國民健康署2022年健康促進統計年報，2016至2019年成人過重及肥胖率為47.9%，到了2017至2020年為50.3%。

不但成人的過重及肥胖率增加，國小學童109、110學年度過重及肥胖率分別為25.4%及27.1%，國中學生109、110學年度過重及肥胖率分別為29.9%及31.2%，都有升高的趨勢。

世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）訂定每年3月4日為世界肥胖日，今年主題訂為「改變觀點：讓我們聊聊肥胖（Changing Perspectives: Let's Talk About Obesity）」。

依據世界肥胖聯盟估計，2035年全球肥胖人口數將達到19億人，相當每4人就有1人肥胖，治療與肥胖相關的疾病費用超過4兆美元，肥胖已成全球不容忽視的健康問題。

國健署指出，台灣肥胖醫學會「全台肥胖認知調查」發現，近半數國人不清楚肥胖定義，且正在減重的民眾，僅14.7%尋求專業協助；肥胖會引起許多共病症，不僅增加罹患糖尿病、心血管疾病和癌症的風險，也和退化性關節炎、憂鬱、不孕症等有關，世界衛生組織（WHO）早已將肥胖視為一種慢性疾病。

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千萬不要以為小時候胖不是胖。國健署表示，研究顯示小學時的肥胖兒童有6至7成長大後仍然肥胖，而肥胖的國中生更有7至8成將來是肥胖成人，呼籲家人一起培養健康生活型態，預防肥胖從小做起。

由於肥胖的成因複雜，國健署提醒，除飲食和身體活動因素外，也受到基因、心理健康和外在環境等因素的影響，往往不只是個人的問題，若將肥胖污名化，不僅影響個人身心健康，甚至會降低尋求專業醫療團隊協助的意願，親友須多了解肥胖的成因，給予陪伴與鼓勵，一起為健康而努力，終結沉重人生。（編輯：陳政偉）1120303