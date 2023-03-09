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水氣稍增北部雲量多 白天各地高溫23到28度

2023/3/9 07:58（3/9 08:33 更新）
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中央氣象局表示，9日各地仍是多雲到晴為主，白天氣溫回升速度快，各地高溫大致在23到28度之間。圖為4日台北松山文創園區有民眾在路旁享用冰淇淋。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，9日各地仍是多雲到晴為主，白天氣溫回升速度快，各地高溫大致在23到28度之間。圖為4日台北松山文創園區有民眾在路旁享用冰淇淋。（中央社檔案照片）
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（中央社台北9日電）中央氣象局表示，今天各地仍是多雲到晴為主，僅東半部地區有零星雨，不過由於來自華南中層水氣稍增，台灣北部地區雲量較昨天增多。

氣象局指出，溫度方面，夜晚至清晨因輻射冷卻作用，低溫約在攝氏14到17度，局部空曠地區及近山區平地會再稍低一些，白天氣溫回升速度快，各地高溫大致在23到28度之間，中南部近山區會更高一些，體感溫暖微熱，西半部日夜溫差大，早出晚歸請適時增添衣物。

此外，北部地區易有低雲或局部霧影響能見度，駕駛朋友請多注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，北部地區易有低雲或局部霧，影響能見度。

花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1120309

（圖取自空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
（圖取自空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
#中央氣象局
#環保署
#空氣品質
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