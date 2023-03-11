西半部擴散差 北部到高屏、金、澎空品亮橘燈

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）環保署空氣品質監測網顯示，今天環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，預測北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及金門、澎湖空氣品質亮橘燈，中部及雲嘉南短時間亮紅燈。

環保署指出，依監測資料及氣象局今天上午10時氣象資料顯示，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，清晨至上午竹苗至中部沿海地區可能出現背風渦流，致局部地區污染物濃度稍高，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度。

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環保署預測宜蘭、花東空氣品質擴散影響區及馬祖為普通等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為對敏感族群不健康的橘色提醒等級，中部及雲嘉南短時間達紅色警示等級。

接下來的兩天，環保署指出，12日環境風場為偏東風，西半部仍背風，預測北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級。13日環境風場為東北風，中南部在下風處，污染物易累積，預測中部、雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級。（編輯：李亨山）1120311