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日本旅遊旺 東京熱度超過COVID-19疫情前

2023/3/13 13:30
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（中央社記者汪淑芬台北13日電）旅遊電商平台Klook今天指出，日本自2022年10月開放免簽以來，入境旅遊市場呈現爆發式成長，前往東京旅遊的熱度甚至超過2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前。

Klook發布新聞稿指出，目前透過Klook預訂日本在地行程體驗的旅客，以韓國最多，其次為新加坡和泰國；台灣旅客也快速成長，Klook今年1、2月的業績已經超過去年第4季每月平均3倍，預期今年將持續高速成長。

Klook表示，以旅客造訪的日本城市來看，仍以東京和大阪最熱門，其中前往東京旅遊的熱度甚至超過2019年。

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Klook也發現，自從日本開放自由行後，前往日本的旅客停留時間變長，更傾向於與朋友一同出遊，推升JR Pass全日本鐵路通票、機場接送、租車等商品的銷售；同時旅客也積極造訪這2、3年出現的新景點，例如於2019年底才開幕的東京澀谷天空（SHIBUYA SKY），成為近來去東京旅遊必訪的人氣景點之一。

Klook於2014年成立，為旅遊和休閒娛樂電商平台，提供全球超過1700個目的地、逾53萬個的商品及服務。（編輯：李亨山）1120313

#Klook
#日本
#東京
Klook
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