早安世界》冷氣團來襲明顯降溫 台南以北明晨下探12度
冷氣團來襲明顯降溫 14日清晨台南以北最低12度
在歷時一個多星期晴朗溫暖的天氣之後，中央氣象局12日表示，受到大陸冷氣團影響，台灣北部、東半部局部有雨，最冷時間點是14日清晨，台南以北低溫下探攝氏12度。氣象局說，這波冷氣團挾帶部分境外污染物，中南部污染物容易累積，空氣品質較差。18日、19日週末北方水氣增加，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部多雲，但目前資料顯示，冷空氣影響並不明顯，氣象局將持續觀察。（看完整報導）
經典賽張育成二壘打攻下唯一1分 台灣不敵古巴無緣晉級
世界棒球經典賽台灣隊接連兩個晚上出賽，並奮力擊敗義大利與荷蘭之後，12日中午與古巴交手，對方敲出2支全壘打，曾峻岳中繼登板邊流鼻血仍連飆3K，台灣打線僅靠張育成在9局上打回1分，最終以1比7吞敗確定被淘汰，前進東京夢碎。賽後球員哭成一片，總教練林岳平坦言不能說沒有遺憾，但仍然讚許台灣隊的表現，並說會繼續加油。本屆賽事總計敲出7安的張育成賽後多次掉淚，他表示，說好的目標沒有達成，但就是要接受它，他並感謝經典賽全台球迷「站在我們這邊」。（看完整報導）
媽的多重宇宙能否成奧斯卡最佳影片今天分曉 影藝學院看法分歧
第95屆奧斯卡頒獎典禮將在台灣時間13日上午舉行，怪誕科幻喜劇片「媽的多重宇宙」以大黑馬之姿，被看好將拿下最佳影片獎項，但負責評審的美國影藝學院老一派成員看法分歧，可能成為此片獲獎的絆腳石。（看完整報導）
台日球員經典賽展鞠躬文化 外國球迷讚令人尊敬
台灣隊與日本隊在本屆世界棒球經典賽預賽分屬不同組別，但賽後都有向觀眾鞠躬的儀式。主辦單位在官方IG公開兩隊鞠躬影片後，吸引不少外國球迷留言稱讚「令人尊敬」。同時，台灣啦啦隊熱情應援受到美國職棒MLB關注，官網形容這是全球獨一無二的景象：無論落後10分還是領先10分，第1局或最後1局，台中洲際棒球場內台灣應援團加油聲從沒停過。（看完整報導）
台美混血卡洛爾大聯盟只打32場 獲8年34億大約
22歲台美混血好手卡洛爾11日與美國職棒大聯盟（MLB）響尾蛇隊敲定8年1.11億美元（約新台幣34億元）的大約，內容包括2031年的球隊選擇權，若響尾蛇行使選擇權，合約總值將膨脹到1.34億美元（約新台幣41.7億元）。這是在大聯盟待不超過100天，且未在美國職棒體系打過球的球員所獲得的金額最大合約。（看完整報導）
農委會：雞蛋產能恢復不如預期 但短期應不會再漲價
行政院農業委員會畜牧處副處長江文全12日指出，受疫病和氣候變化等因素影響，雞蛋產能恢復情況不如預期，但短期內沒有預期蛋價再上漲，會持續密切掌握整體供需和價格動態狀況。另外，毛豬交易價每公斤交易價格飆破新台幣90元創新高。農委會表示，目前每天豬肉缺口約800隻，且清明、端午將至，近期價格仍會維持在高點。（看完整報導）
中藥短缺首度納衛福部通報 新制最快4月前上路
近期西藥頻傳短缺情況，衛福部籌組防缺藥中心，將缺藥處理模式拉高到部的層級，部長薛瑞元12日表示，規劃首度正式將中藥短缺納入通報，以利中央即刻因應調度，未來中醫師、中藥界只要發現有短缺狀況都可通報，預計新制最快4月前上路。（看完整報導）
115年起市售無人機須具射頻識別 手機可查是否違規飛行
交通部民航局日前完成「遙控無人機管理規則部分條文修正草案」，其中規定從2026年起在市面銷售的無人機都要具有射頻識別功能，一般民眾透過手機APP就可查到無人機是否違規飛行。民航局副局長林俊良說，若是違法，可利用所見到的無人機機型及詳細位置協助警方追查。（看完整報導）
強化通訊韌性 數位部：低軌衛星概念驗證離島優先
台馬海纜雙斷影響馬祖民眾通訊，目前透過微波提供上網替代管道。數位部表示，今年起推動2年期的非同步軌道衛星概念性驗證（PoC）計畫，優先在馬祖等離島進行驗證，確保緊急事件發生時仍可順利通訊。同時，數位部已編列新台幣1.4億元預算協助台馬4號海纜增建，預計2025年完成。（看完整報導）
經濟學人：中國可能以軍演偽裝犯台 美預警時間最短僅幾小時
中國近年來升高對台灣的軍事威脅態勢，據英國「經濟學人」報導，如果中國選擇開戰，可能以軍演做為偽裝，美方可能只能提前兩個星期看到戰爭在即的明確跡象，例如中國儲備血庫等，但若是共軍要展開占領鄰近中國大陸的島嶼等規模較小的行動，預警時間可能只有幾個小時。報導說，如何提升中國領導人習近平對於開戰的疑慮，且不會讓他決定趁台灣和美國準備好迎戰的時候攻台，將考驗美方的技巧。（看完整報導）
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