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BLACKPINK高雄開唱「夜駁二派對」祭出韓味美食

2023/3/15 20:35（3/15 22:33 更新）
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高雄市文化局2月底起在週末推出「夜駁二派對」，活動時間為晚間8時至隔日凌晨2時，精選餐飲品牌及人氣餐廳大展身手，準備限定韓式泡菜烤肉串等各式燒烤與多種肉類美食，要讓熱愛大口吃肉的朋友大飽口福。（高雄市文化局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月15日
高雄市文化局2月底起在週末推出「夜駁二派對」，活動時間為晚間8時至隔日凌晨2時，精選餐飲品牌及人氣餐廳大展身手，準備限定韓式泡菜烤肉串等各式燒烤與多種肉類美食，要讓熱愛大口吃肉的朋友大飽口福。（高雄市文化局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月15日
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（中央社記者洪學廣高雄15日電）韓國人氣女團「BLACKPINK」巡迴演唱會，週六、日高雄開唱，高雄市文化局推出「夜駁二派對」，憑演唱會門票免費兌換韓式泡菜烤肉串，讓各地前來朝聖粉絲感受港都熱情。

「BLACKPINK」巡迴演唱會由於只在高雄演出，吸引大批歌迷來朝聖。高雄市政府文化局推出的「夜駁二派對」搭上「BLACKPINK」熱潮，特別準備韓式泡菜烤肉串及燒酒特調，在高雄港邊款待來自各地歌迷。

文化局今天新聞稿表示，只要有2到4月包括新好男孩、西城男孩、安溥、BLACKPINK、五月天、張惠妹、大港開唱之演唱會門票，都可至「夜駁二派對」服務台免費兌換餐酒券1張。未來還有8場活動，歡迎大家來駁二感受港都的夜間魅力。

這週「夜駁二派對」活動時間為18、19日的晚上8時至隔日凌晨2時，精選餐飲品牌及人氣餐將將大展身手，商家準備限定韓式泡菜烤肉串、各式燒烤，以及多款經典肉類美食，要讓喜歡大口吃肉的朋友大飽口福。

除了大啖宵夜美食，活動現場也有「夜間加乘」音樂演出，邀請DJ Lighley、Swallow、Cookie帶來各式風格音樂，歡迎歌迷及市民朋友在演唱會後前往駁二體驗熱情的宵夜場。

「夜駁二派對」活動訊息可上「加食延暢」官網（https://www.khafterparty.com/）、駁二藝術特區官網（https://pier2.org/）、高雄流行音樂中心官網（https://kpmc.com.tw/）查詢。（編輯：孫承武）1120315

高雄市文化局15日指出，民眾若持有2到4月間在高雄舉辦的演唱會門票，都可至「夜駁二派對」服務台免費兌換餐酒券一張，歡迎大家來駁二感受港都夜間魅力。（高雄市文化局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月15日
高雄市文化局15日指出，民眾若持有2到4月間在高雄舉辦的演唱會門票，都可至「夜駁二派對」服務台免費兌換餐酒券一張，歡迎大家來駁二感受港都夜間魅力。（高雄市文化局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月15日
韓國女團BLACKPINK巡迴演唱會台灣場只在高雄演出，吸引大批歌迷朝聖。高雄市文化局推出的「夜駁二派對」也搭上BLACKPINK熱潮，在高雄港邊款待來自各地的歌迷。（高雄市文化局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月15日
韓國女團BLACKPINK巡迴演唱會台灣場只在高雄演出，吸引大批歌迷朝聖。高雄市文化局推出的「夜駁二派對」也搭上BLACKPINK熱潮，在高雄港邊款待來自各地的歌迷。（高雄市文化局提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月15日
#BLACKPINK
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