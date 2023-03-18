經部估今年綠電占比達1成 相當核能三廠發電量75%

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台灣持續往2050淨零轉型目標邁進，2022年台灣綠電占比已達8.3%。圖為台北市北投區一所學校頂樓設置的太陽能設備。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北18日電）台灣持續往2050淨零轉型目標邁進，2022年台灣綠電占比已達8.3%。經濟部預估今年綠電占比可拉高至10%，相當年發電約300億度，為過去核一、核二、核三廠加總發電量的75%。

經濟部次長、台電代理董事長曾文生接受財經節目「老謝看世界」專訪，節目於今天晚間播出。

曾文生於節目專訪中提到，近年再生能源加速建設已改變台灣整體電力供應方式，截至今年3月，離岸風電併網量已達近100萬瓩、光電超過1000萬瓩，讓台電傳統機組大修、尤其冬季大修工作，多了更多空間。

曾文生解釋，離岸風電近100萬瓩併網量，讓傳統機組有喘息機會可提前大修，「今年機組大修非常順利」，台電預期4月前將會有700萬瓩大修機組陸續回歸，相當於用電尖峰近20%規模。

曾文生表示，當台灣產業必須符合RE100（100%再生能源）需求的時候，台灣可以提供足夠的再生能源，產業才能將好的產品推向國際供應鏈。

對於企業而言，曾文生指出，「再生能源的需求是硬需求」，現在企業是用高於躉購費率的價格在購買綠電，且幾乎是有規模的企業都會買。

2022年台灣綠電占比已達8.3%，曾文生預估，今年台灣綠電占比約會達10%、相當年發電約300億度，「已差不多可接近過去核一、核二、核三廠加總發電量共400億度電」，並會以最少每年淨增加50億度的速度成長。

曾文生表示，事實上，綠電產業規模已經開始形成了，只要形成產業鏈，裝置效率將會更好。（編輯：趙蔚蘭）1120318