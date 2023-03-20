銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）銘傳大學國際學院新聞與大眾傳播學士學程國際師生今天以全英語方式參訪中央社與TaiwanPlus，中央社總編輯陳正杰鼓勵年輕學子多方嘗試，找到自己的志業與熱情。

面對銘傳來自不同國家的60多名師生，中央社社長張瑞昌今天致詞指出，在面對假新聞重重的現代社會，中央社的角色特別重要，期待年輕學子在參訪中有所收穫。

銘傳大學國際企業與貿易學程副教授何珍也鼓勵大二學子，在踏入社會前夕能接觸、認識真正的媒體，是莫大榮幸，也是極大養分。

中央社總編輯陳正杰與學生們分享國際新聞採訪經驗，他指出，今天是相當特別的日子，因為20年前的3月20日，美國向伊拉克正式發動戰爭。

在中央社服務數十年，陳正杰曾赴西非象牙海岸與英國倫敦外派駐地，1998至2004年則長駐美國華盛頓，期間不僅親臨2001年的911恐怖攻擊現場，2003年更受邀跟隨美國與多國聯軍前往中東採訪第2次波斯灣戰爭。中央社是當年隨行國際媒體團中唯一的台灣媒體，陳正杰留下了許多珍貴影像，包含戰艦日常補給與軍隊生活。

陳正杰回憶這趟採訪旅程，他提到，最特別的是搭乘到美國神盾巡洋艦「考本斯號」，並見證美軍對伊拉克發動第一波攻擊。當下他立即把資訊傳回台灣，同事卻一度不敢發布，因為還沒有任何國際媒體發布相關消息，所幸最終仍給予記者最大信任發布，不僅讓中央社領先美國CNN半小時搶先報導，也讓他成為全球首位發出「伊拉克戰爭開打」新聞的記者。

在QA問答環節，有來自美國的學生提問，如何避免受到新聞帶來的負面消息影響心情。陳正杰指出，當今社群媒體充斥被有心人士操控的新聞，讀者必須提高媒體識讀意識，不要無條件接受資訊，要找到信任的媒體。負面新聞是現實社會裡無可避免的一環，但讀者可以選擇閱讀以更中立、理性方式報導的媒體機構。

最後，陳正杰鼓勵學生多方嘗試，期待所有人都能找到自己的志業與熱情，並分享中央社長期都是台灣派駐國外記者數量最多的媒體機構，很歡迎有熱忱的學子來實習、挑戰。（編輯：張雅淨）1120320

銘傳大學國際學院與大眾傳播學士學程國際師生，20日參訪中央通訊社與Taiwan Plus，合影留念。中央社記者徐肇昌攝 112年3月20日