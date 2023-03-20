年初乾旱農損3077萬元 春茶損失最多

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（中央社記者曾以寧台北20日電）農委會今天表示，今年2到3月乾旱造成農業災情，統計到今天為止共約損失新台幣3077萬元，各縣市中以高雄受損最多；作物以茶葉被害面積與損失金額都最高，損失金額近1310萬元。

全台多地今年面臨久旱未雨困境，南部地區更是30年來降雨最少。農委會今天發布新聞稿表示，經農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，統計到今天傍晚5時止，2到3月乾旱造成全台灣農業產物估計損失，共3077萬元，農作物被害面積共813公頃，損害程度24%，換算無收穫面積共199公頃。

各縣市受損情形中，以高雄市損失最多，共1558萬元（占51%）；南投縣次之，損失1036萬元（占34%）；嘉義縣損失483萬元（占16%）也較為嚴重。

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各項作物中，受損作物主要為茶，被害面積342公頃，被害程度13%，換算無收穫面積45公頃，損失金額近1310萬元；其次為梅子，被害面積共302公頃，被害程度35%，換算無收穫面積107公頃，損失金額近876萬元；竹筍排第3，被害面積共100公頃，被害程度30%，換算無收穫面積30公頃，損失金額約483萬元。

此外，桃子被害面積共14公頃，被害程度30%，換算無收穫面積4公頃，損失金額約153萬元；李子被害面積共20公頃，被害程度30%，換算無收穫面積6公頃，損失金額約92萬元。（編輯：張雅淨）1120320