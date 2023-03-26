華南雲雨區東移 台南高雄晚間降雨機率提高至60%

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（中央社記者張雄風台北26日電）據氣象局資料，今天截至傍晚，台南、高雄並無明顯降雨；晚間還有一波華南雲雨區東移，兩地降雨機率提高至60%，持續到明天清晨；明天白天起降雨以台南以北、中南部山區為主。

根據氣象局網站，今天截至下午5時，累積雨量以合歡山68毫米最多，也以南投最為顯著；嘉義縣是阿里山32.5毫米最多，台南以白河區一帶2毫米最多，高雄則是桃源區11毫米最多。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，今晚至明天清晨還有一波華南雲雨區的水氣移入台灣，各地降雨機會再次提高，台南、高雄降雨機率預估達60%；明天白天之後，中南部平地降雨情況就會相對減少，以山區為主。

張承傳指出，明天、28日仍受東北季風及華南雲雨區影響，北部及東北部天氣較涼，台南以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨，但降雨量逐日減少。

氣溫方面，張承傳說，明天及28日天氣偏涼，北部、宜蘭低溫約攝氏15、16度，白天高溫也僅17、18度；29日東北季風減弱，北部高溫回升為24至26度，中南部接近30度，水氣更少，僅北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中部山區有零星短暫陣雨。

張承傳表示，預估29日之後一直到4月2日都沒有冷空氣南下，但29日晚間、30日左右可能有另一波華南雲雨區東移，各地降雨機會提高，降雨範圍以中部以北短暫雨為主，這波水氣影響時間較短，31日降雨就會減少。

張承傳說，30日受降雨影響，北部、宜蘭高溫稍降至22、23度；31日水氣減少後，預估高溫可以回升至25、26度。

張承傳提到，目前觀察4月初仍可能會有短波的水氣移入台灣，但影響時間及範圍不確定性仍高，須再觀察。（編輯：管中維）1120326