更多編輯台推薦新聞：
蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂
國際

蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位
國際

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣2/300
首頁 / 生活

華南雲雨區東移 台南高雄晚間降雨機率提高至60%

2023/3/26 18:02（3/26 18:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為民眾撐傘行走在高雄市新興區街頭。（中央社檔案照片）
圖為民眾撐傘行走在高雄市新興區街頭。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北26日電）據氣象局資料，今天截至傍晚，台南、高雄並無明顯降雨；晚間還有一波華南雲雨區東移，兩地降雨機率提高至60%，持續到明天清晨；明天白天起降雨以台南以北、中南部山區為主。

根據氣象局網站，今天截至下午5時，累積雨量以合歡山68毫米最多，也以南投最為顯著；嘉義縣是阿里山32.5毫米最多，台南以白河區一帶2毫米最多，高雄則是桃源區11毫米最多。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，今晚至明天清晨還有一波華南雲雨區的水氣移入台灣，各地降雨機會再次提高，台南、高雄降雨機率預估達60%；明天白天之後，中南部平地降雨情況就會相對減少，以山區為主。

張承傳指出，明天、28日仍受東北季風及華南雲雨區影響，北部及東北部天氣較涼，台南以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨，但降雨量逐日減少。

氣溫方面，張承傳說，明天及28日天氣偏涼，北部、宜蘭低溫約攝氏15、16度，白天高溫也僅17、18度；29日東北季風減弱，北部高溫回升為24至26度，中南部接近30度，水氣更少，僅北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中部山區有零星短暫陣雨。

張承傳表示，預估29日之後一直到4月2日都沒有冷空氣南下，但29日晚間、30日左右可能有另一波華南雲雨區東移，各地降雨機會提高，降雨範圍以中部以北短暫雨為主，這波水氣影響時間較短，31日降雨就會減少。

張承傳說，30日受降雨影響，北部、宜蘭高溫稍降至22、23度；31日水氣減少後，預估高溫可以回升至25、26度。

張承傳提到，目前觀察4月初仍可能會有短波的水氣移入台灣，但影響時間及範圍不確定性仍高，須再觀察。（編輯：管中維）1120326

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#降雨
#台南市
#氣象局
延伸閱讀
南投間歇雨 九蛙仍全露日月潭、霧社水庫未解渴玉山降雪下雨 園區稍解渴但山友仍須節約用水台中深夜降雨至上午 德基等多個水庫均獲挹注
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
華南雲雨區影響天氣濕涼 中部以北防瞬間大雨