美國之音訪中央社 盼推動3項合作計畫

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（中央社記者石秀娟台北29日電）美國之音代理台長羅培茲一行今天拜訪中央社，與中央社社長張瑞昌等人會談，雙方希望建立包括人員交流的夥伴關係、合作進行報導與事實查核，以及促成中央社與美國之音所屬機構美國國際媒體署（USAGM）簽署備忘錄。

美國之音（Voice of America）代理台長羅培茲（Yolanda Lopez）近日訪台，她今天在美國之音中文部主任易順泰（Bill Ide）、中文部總編輯寧馨、台北特約主編黃麗玲的陪同下拜訪中央社，由張瑞昌、中央社新聞部總編輯陳正杰、國際中心主任廖漢原、外文中心主任陳家瑜接待。

張瑞昌致詞時指出，中央社作為國家通訊社，加強與國際新聞媒體交流合作是中央社3大法定任務之一。他非常歡迎羅培茲到訪，也希望更多國際媒體來台灣關注台海議題。

羅培茲表示，美國之音在台灣進行報導已有一段時間，現正準備擴大編制。現在有關台灣的新聞，不論地緣政治、科技、經濟或貿易等，都成為國際媒體的焦點。台灣的新聞影響全球，與中國或區域有關的議題，以48種語文報導新聞的美國之音都有興趣加強報導，以服務全球聽眾。

會談中，張瑞昌提到中央社對人才培育的重視，培訓大學生的「我是海外特派員」活動今年已進入第6屆，也將啟動以中央社員工為對象的「未來世代人才培訓計畫」，盼與美國之音交流。羅培茲指出，這是很棒的構想，希望與中央社成立夥伴關係，推動互惠合作。

羅培茲表示，美國之音也希望開展與中央社的合作，包括分享新聞內容，例如美、中關係的報導，這是美國之音的強項；此外，美國之音也有很多資源，美國之音在美國白宮、國務院、國會都有派駐記者，可與中央社進行協力報導，也樂於提供國際新聞的報導。

雙方也就新聞媒體如何因應假消息的挑戰交換意見，同意將討論事實查核的合作計畫。

美國之音是美國政府透過獨立機構美國國際媒體署（USAGM）出資的媒體，該署同時管理自由亞洲電台（Radio Free Asia）、自由歐洲電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）、中東廣播網路（Middle East Broadcasting Networks）、古巴廣播辦公室（Office of Cuba Broadcasting），並成立 USAGM DIRECT，向全球媒體提供以影音為主的免費新聞服務。

根據USAGM DIRECT 的網站介紹，美國之音等5家新聞機構在這個平台上，提供包括英文在內共62種語言的報導，與全球3500家新聞機構合作，觸及的閱聽眾約3.5億人。

羅培茲表示，美國之音將協助中央社與 USAGM簽署備忘錄，讓中央社取得 USAGM DIRECT的服務資源，作為新聞內容的取材。

陳正杰指出，美國之音的中、英文報導一直是中央社很重要的新聞來源，如能成為USAGM的夥伴，將更有助中央社取得報導美國、歐洲、中東等地區新聞的影音素材。

至於美國之音是否會在台北開設辦公室，羅培茲指出，美國之音將在台灣擴大編制，可能會招募人才，她此行先來了解台灣的環境，相信在美國華盛頓的總部很快會做出決定。（編輯：陳清芳）1120329

美國之音（VOA）代理台長羅培茲（Yolanda López）（前左）29日率中文部主管參訪中央通訊社，中央社社長張瑞昌（右）熱情迎接，兩人握手致意。中央社記者徐肇昌攝 112年3月29日