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行政院提修法 節能家電減稅延長至2025年6月

2023/3/30 11:55（3/30 13:47 更新）
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行政院會30日通過「貨物稅條例第11條之1修正草案」，將節能家電減稅政策延長2年，至2025年6月14日止。（中央社檔案照片）
行政院會30日通過「貨物稅條例第11條之1修正草案」，將節能家電減稅政策延長2年，至2025年6月14日止。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北30日電）為鼓勵民眾購買節能電器產品、帶動電器產業轉型發展，行政院會今天通過「貨物稅條例第11條之1修正草案」，將節能家電減稅政策延長2年，至2025年6月14日止；草案將送立法院審議。

為鼓勵民眾汰換老舊家電、實踐綠生活，財政部自2019年6月15日推出節能家電減稅措施，民眾購置能源效率第1、2級的新電冰箱、冷暖氣機及除濕機，每台可享500元至2000元退稅，減徵期間原至今年6月14日為止。

但據經濟部統計，目前10年以上老舊電冰箱、冷暖氣機及除濕機仍有835萬台，占家庭現存數量達25%。為持續鼓勵民眾購買能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，以及帶動電器產業轉型發展，因此財政部提修法，延長購買節能電器退還減徵貨物稅措施，共延長2年至2025年6月14日止。（編輯：翟思嘉）1120330

（財政部提供）
（財政部提供）
#節能家電
#貨物稅
#減稅
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