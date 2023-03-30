節能家電汰舊換新 陳建仁：最多可領5000元

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行政院長陳建仁表示，節能家電減徵退稅最高新台幣2000元，加上經濟部推出的住宅家電汰舊換新節能補助3000元，民眾最多可領5000元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北30日電）節能電器退還減徵貨物稅措施有望延長至2025年6月14日，行政院長陳建仁表示，節能家電減徵退稅最高新台幣2000元，加上經濟部推出的住宅家電汰舊換新節能補助3000元，民眾最多可領5000元。

為鼓勵民眾汰換老舊家電、實踐綠生活，財政部自2019年6月15日推出節能家電減稅措施，民眾購置能源效率第1、2級的新電冰箱、冷暖氣機及除濕機，每台可享500元至2000元退稅，減徵期間原至今年6月14日為止。

根據經濟部統計，目前10年以上老舊電冰箱、冷暖氣機及除濕機仍有835萬台，占家庭現存數量達25%，為鼓勵民眾購買節能電器產品，帶動電器產業轉型發展，行政院會今天通過「貨物稅條例第11條之1修正草案」，將節能家電減稅政策延長2年，至2025年6月14日止；草案將送立法院審議。

（財政部提供）

行政院代理發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，陳建仁會中指出，此項措施實施至今既節省電費支出，又有效創造節電效益，也促進節能減碳，對社會經濟有相當正面效益。

陳建仁也說，財政部這項退稅，加上今年經濟部推出的住宅家電節能汰舊換新補助3000元，等同民眾最多可領5000元，既環保又省錢。

財政部次長李慶華出席政院會後記者會時表示，續推節能電器減徵貨物稅，預估每年稅損為19.22億元，但政策會促進消費，貨物稅、營業稅以及營利事業所得稅等會相對增加，整體扣抵後，每年淨損在4.87億元左右。

李慶華分析，若不採行節能電器退還減徵貨物稅，而是用單純的補貼政策，每年花費將達62.66億元，等同減徵措施每年替政府節省57.79億元，加上還能每年節省電費約10億元，整體來說對政府的財源調度及促進民間消費都有正面效益。

根據經濟部統計，台灣目前還有835萬台超過10年的老舊電冰箱、冷暖氣機及除濕機。李慶華則說，自實施措施以來，其實每年增加消費的家電數量逾300萬台，去年甚至是400多萬台，現在延長2年，加上經濟部推出的住宅家電汰舊換新節能補助3000元，相信2年內可以鼓勵民眾加速汰換。（編輯：張均懋）1120330