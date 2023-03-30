更多編輯台推薦新聞：
英國名廚勒帕德：台灣柑橘果醬風味獨到 足以自豪
生活

英國名廚勒帕德：台灣柑橘果醬風味獨到 足以自豪

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

改善行人環境 林右昌：車站學校醫院周邊列重點

2023/3/30 12:49（3/30 13:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北30日電）台灣挨批行人地獄，內政部長林右昌今天說，改善人行環境可擇定重點地區，如將車站、學校、醫院周邊列為重點改善區，讓人民更有感；除中央給予預算支持，地方政府、縣市長要扛起來。

立法院內政委員會今天邀內政部長林右昌、次長花敬群等人列席，專題報告「高房價民怨下政府加速興建社會住宅進度及平均地權條例修正後其抑制房價之住宅政策相關配套措施」，並備詢。

台灣交通遭批評為「行人地獄」，民進黨立委羅致政日前舉行改善行人交通安全公聽會，會中行政院交通環境資源處長陳盈蓉說，據內政部營建署報告，如果要徹底改善台灣人行空間問題，要花100年時間。

國民黨立委游毓蘭質詢時表示，營建署報告指全國都市計畫內12公尺以上道路，總長度約7772公里，46%道路沒有人行道，「預計100年內」可完成改善；但她就算吃防腐劑，也活不到100年。

林右昌答詢時說，這數字是過度簡化，只用「所有道路長度」除以「每年可以處理的長度」；但要處理人行環境，可以擇定重點地區、亮點計畫，比如說車站、學校、醫院周邊，可列為重點改善地點，讓人民更有感。

林右昌表示，除中央政策、給予預算支持，更重要是地方政府，特別是縣市長要扛起來，因為這涉及跨局處業務，不只是交通部門、都發部門，會請營建署改善作法。

林右昌在答覆國民黨立委李德維質詢時也說，要改善人行道環境，可擇定重點區域周邊改善，由點而線到面，「這樣不需要到100年」。（編輯：翟思嘉）1120330

#林右昌
#內政部長
#國民黨
林右昌
林右昌：2/18至今沿海20具浮屍 7越南籍看似有關偷渡清明連假將至 林右昌：桃機應加開友善櫃台
游毓蘭
國外牙醫學歷惹議 立委提修法管制實習名額立委提案政院應設道安會報 跨部會推展交通安全
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族