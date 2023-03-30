改善行人環境 林右昌：車站學校醫院周邊列重點

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（中央社記者陳俊華台北30日電）台灣挨批行人地獄，內政部長林右昌今天說，改善人行環境可擇定重點地區，如將車站、學校、醫院周邊列為重點改善區，讓人民更有感；除中央給予預算支持，地方政府、縣市長要扛起來。

立法院內政委員會今天邀內政部長林右昌、次長花敬群等人列席，專題報告「高房價民怨下政府加速興建社會住宅進度及平均地權條例修正後其抑制房價之住宅政策相關配套措施」，並備詢。

台灣交通遭批評為「行人地獄」，民進黨立委羅致政日前舉行改善行人交通安全公聽會，會中行政院交通環境資源處長陳盈蓉說，據內政部營建署報告，如果要徹底改善台灣人行空間問題，要花100年時間。

國民黨立委游毓蘭質詢時表示，營建署報告指全國都市計畫內12公尺以上道路，總長度約7772公里，46%道路沒有人行道，「預計100年內」可完成改善；但她就算吃防腐劑，也活不到100年。

林右昌答詢時說，這數字是過度簡化，只用「所有道路長度」除以「每年可以處理的長度」；但要處理人行環境，可以擇定重點地區、亮點計畫，比如說車站、學校、醫院周邊，可列為重點改善地點，讓人民更有感。

林右昌表示，除中央政策、給予預算支持，更重要是地方政府，特別是縣市長要扛起來，因為這涉及跨局處業務，不只是交通部門、都發部門，會請營建署改善作法。

林右昌在答覆國民黨立委李德維質詢時也說，要改善人行道環境，可擇定重點區域周邊改善，由點而線到面，「這樣不需要到100年」。（編輯：翟思嘉）1120330