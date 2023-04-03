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載蛋車滑落11箱雞蛋 蛋洗竹市路段

2023/4/3 17:16（4/3 17:31 更新）
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一輛載蛋貨車3日行經新竹市時，車上11箱雞蛋掉落，導致蛋液沾滿路面。新竹市警察局獲報前往指揮交通，也請環保局派員清洗，避免用路人打滑。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年4月3日
一輛載蛋貨車3日行經新竹市時，車上11箱雞蛋掉落，導致蛋液沾滿路面。新竹市警察局獲報前往指揮交通，也請環保局派員清洗，避免用路人打滑。（讀者提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年4月3日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）一輛載蛋貨車今天行經新竹市延平路時，車上11箱雞蛋掉落到馬路上，警方獲報前往協助指揮交通，也通報環保局清洗路面，避免機車打滑造成事故。

新竹市警察局向中央社記者表示，上午獲報延平路1段附近，有一輛載蛋貨車上的11箱雞蛋掉落馬路上，導致雞蛋破裂蛋液流滿地。員警前往指揮交通，請通行的車輛繞路避免發生打滑事故。

警方表示，由於蛋車已離開現場，司機可能也未發現蛋掉落，暫沒找到司機進行現場清洗，為避免造成現場事故意外，通報環保局清理地面。

環保局表示，約11時50分獲報到場，事件應發生不久，現場蛋液未有發臭情形，經1小時清掃、派水車進行路面沖洗，恢復路面乾淨。後續若找到行為人，依違反廢棄物清理法開罰新台幣1200元至6000元罰鍰。（編輯：孫承武）1120403

#新竹市環保局
#蛋車
#新竹市警察局
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