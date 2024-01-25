公務員性平教材 聚焦數位性別暴力、多元性別議題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北25日電）保訓會主委郝培芝今天表示，隨社會發展、法令修正不斷精進公務員課程性別教材，並聚焦數位性別暴力、多元族群性別等議題，模擬公務員在業務上與民眾互動情境，開發符合實務的性平案例。

公務人員保障暨培訓委員會透過新聞稿指出，今天郝培芝在考試院會中，報告「各項法定訓練性別平等課程教材案例規劃辦理情形」。

郝培芝表示，文官是政府落實性別平等的重要推手，保訓會所屬國家文官學院從民國111年起，依訓練層級研編「性別平等案例」18則，並在112年考試錄取人員基礎訓練及晉升官等訓練性別課程做為教學素材。

郝培芝指出，公務員性別意識培力，應聚焦在性平思維融入到日常業務中，並轉換為具體政策執行，文官學院透過籌組性平諮詢小組，聚焦數位性別暴力、多元族群性別等議題，模擬公務員在業務上與民眾互動情境，開發出符合實務需求的性平案例。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

郝培芝強調，性別教材案例研編工作，隨社會發展及法令修正，也不斷精進，配合去年性平三法修正通過，性平教材也增加性騷擾防治及適用規定，讓公務員正確了解性騷擾處理程序與措施，盼能將所學帶回工作場域運用。

考試院長黃榮村提到，文官的性平敏感度、覺察度才是關鍵，建議持續豐富案例的深度與廣度，並透過情境式案例研討，提升公務員性平素養，營造性別友善的公務環境。（編輯：張若瑤）1130125