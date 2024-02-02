冷空氣6日南下 農曆春節前北台灣溼冷

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）農曆春節假期將至，根據中央氣象署預報，6日有一波冷空氣南下，7日、8日（小年夜）強度達大陸冷氣團等級，同時華南雲雨區東移，北台灣將溼冷。

氣象署預報，今明兩天東北季風稍增強，北台灣偏涼短暫雨，其他地區多雲到晴，4日東北季風減弱，全台溫暖舒適有陽光。

不過，氣象署預測，5日會有一道結構良好的鋒面通過，天氣明顯轉變，北部及東半部降雨機率提高，尤其上半天雨勢會較大，其他地區是否受影響，目前不確定性仍大；鋒面通過後風向再度轉為東北風，北台灣氣溫下降、天氣轉涼。

氣象署說，6日冷空氣南下，北台灣氣溫持續下降，北部及東半部降雨減少，其他地區為多雲到晴；7、8日冷空氣持續增強，強度可能達大陸冷氣團等級，北台灣天氣轉冷，其他地區氣溫也逐漸下降；同時，華南雲雨區東移，北部及東北部降雨再增多，其他地區降雨機率也會提高。（編輯：陳政偉）1130202