春節連假後血液庫存拉警報 北部僅剩3.8天

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（中央社記者曾以寧台北15日電）血庫拉警報，台北捐血中心今天表示，受春節連假影響，2月8日至14日捐血量低於平日一半，雙北、基隆、宜蘭、花蓮等地區血液庫存僅剩3.8天，距離安全庫存尚有約6500袋缺口。

今天初六，結束7天春節連假，血液庫存告急。台北捐血中心統計，雙北、基隆、宜蘭到花蓮等地區，各血型血液庫存量僅夠用3.8天，其中O型血剩3.1天，B型4.0天，A型及AB型都剩4.6天，整體距離安全庫存量7天約有6500袋差距。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏接受媒體聯訪表示，受到春節連假影響，統計2月8日到2月14日血液的捐入只有7000袋，不到平日平均每週捐入量1萬5500袋的一半。

劉俊宏說，雖然往年過年捐血量也會下降，以去年初六（1月27日）紀錄，庫存也僅剩4天，但少到折半，「真的有點太少」，加上北部明天開始天氣又會轉為濕冷，預期民眾捐血成效會打折扣，缺血情況恐需要更多時間才能補足庫存。

用血需求方面，劉俊宏說，醫院的領血訂單卻從未因假期而停止，且因為過年期間門診下降、有些人可能延後就醫，因此預估未來一週用血量可能略高於平日平均每週1.6萬袋。

台北捐血中心表示，初三（12日）起已經全面開始提供捐血服務，邀請民眾在過年返鄉圍爐後，若身體狀況允許，可以到各捐血車、點、室捐血，一同守護台灣醫療。（編輯：李錫璋）1130215