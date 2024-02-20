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高鐵春遊專案 享免費住宿及租車優惠

2024/2/20 10:48（2/20 11:21 更新）
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台灣高鐵公司20日推出高鐵假期「搭高鐵．春遊趣」3大優惠專案，旅客搭高鐵遊台灣，可享免費住宿及租車。（台灣高鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年2月20日
台灣高鐵公司20日推出高鐵假期「搭高鐵．春遊趣」3大優惠專案，旅客搭高鐵遊台灣，可享免費住宿及租車。（台灣高鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年2月20日
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（中央社記者汪淑芬台北20日電）台灣高鐵公司今天推出「春遊趣」假期3大優惠專案，即日起至6月30日搭高鐵遊台灣，祭出購買來回車票，可享相當於免費住宿及租車優惠。

台灣高鐵發布新聞稿，即日起至6月30日，推出高鐵假期「搭高鐵．春遊趣」3大優惠專案，包括「搭高鐵．送住宿」、「假期玩樂有禮」、「iRent共享汽車」，其中「搭高鐵．送住宿」，相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈一晚住宿。

台灣高鐵說，「搭高鐵．送住宿」網羅台北、台南、高雄地區多家精選飯店，以平日搭高鐵由台北至左營，2人成行入住和逸飯店的高雄中山館為例，包含高鐵來回車票加住宿一晚，每人只要新台幣2980元起，相當於購買高鐵來回車票，即可免費享受一晚飯店住宿。

另外以平日搭高鐵由台北至台南，2人成行入住台南長悅旅棧為例，含高鐵來回車票，同樣每人只要2700元起，也等同買高鐵來回票就送住宿。

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另外，針對喜歡開車自駕遊的旅客，台灣高鐵也推出高鐵假期「iRent共享汽、機車」專案，行程包含高鐵來回車票加iRent租車，旅客可依需求選擇6小時或10小時，不限車款及平假日，還可享路邊租還及同站租還的便利服務，以2人同行、台北出發至左營為例，含高鐵來回車票加iRent共享汽車6小時，每人只要2615元起，相當於搭高鐵就送租車。

台灣高鐵還推出「假期玩樂有禮」，結合全台知名集團包含IHG洲際酒店、雲朗觀光、希爾頓、長榮、金鬱金香酒店集團等精選品牌飯店，行程包含高鐵來回車票加住宿，再送防盜證件包、雙面隨身袋等好禮。（編輯：陳政偉）1130220

#台北市
#台灣高鐵公司
#高鐵
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