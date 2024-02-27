早安世界》行政院建築標示不義遺址揭牌 陳建仁：提醒民主可貴
行政院建築標示不義遺址揭牌 陳建仁：提醒民主可貴
行政院前身是台灣省行政長官公署，在228事件時，衛兵曾持槍掃射抗議民眾導致傷亡，因此行政院建築位址被公告為不義遺址。行政院26日舉行不義遺址標示揭牌典禮，行政院長陳建仁希望藉保留不義遺址，提醒民眾民主的可貴。國家人權博物館也在景美人權紀念園區舉辦「不義遺址標示系統揭牌典禮」，中央社整理不義遺址認定標準、如何處置，帶讀者了解。（看完整報導）
吐瓦魯國會議員泰歐當選總理 新政府稱與台灣關係穩固
南太友邦吐瓦魯25日選出新任總理泰歐，台灣駐吐瓦魯大使林東亨指出，新政府保證台吐關係「穩固、堅實、經久且永恆」，打破吐瓦魯選後可能轉向北京的傳聞。林東亨說：「選前謠言滿天飛，都是些假消息。也許是中國在背後散播選後吐瓦魯會跟諾魯一樣琵琶別抱。」他表示與泰歐是非常好的朋友。（看完整報導）
圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光
首艘國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試最後階段，26日從台船海昌工廠緩緩移至浮塢，首度曝光在民眾面前，艦艏及側視聲納陣列、魚雷管均未遮蓋，被視為機密的車葉以帆布包覆，海鯤軍艦27日預計藉浮塢移至台船小塢。（看完整報導）
蘇丹紅辣椒粉製成蝦味先豬肉乾等商品 食藥署掌握16業者近20公噸
含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，食藥署26日表示，累計有4批辣椒粉原料被檢出含有蘇丹色素3號，已掌握16家問題辣椒粉產品下游業者流向，截至25日共計下架及封存辣椒粉及其產品近20公噸。食藥署也研擬海外食品若含嚴禁添加物，初犯就停止輸入，新制最快從3月1日起上路。（看完整報導）
台北市YouBike前30分鐘免費 28日上路
台北市長蔣萬安先前競選時提出「恢復YouBike前30分鐘免費」政見，確定28日起正式實施，並同步啟動YouBike擴增規模計畫。台北市交通局將在27日上午召開記者會說明細節。（看完整報導）
匈牙利批准清除最後障礙 瑞典將成北約第32成員國
匈牙利國會26日批准瑞典加入北約申請，為俄羅斯侵略烏克蘭引發的北約軍事聯盟擴張掃除最後障礙，瑞典將成北約第32成員國。瑞典加入美國主導的北約，對其國防和北大西洋地區的地緣政治平衡，勢必帶來顯著改變。中央社帶您了解瑞典加入北約代表的意義。（看完整報導）
韓住院醫師請辭破萬人 政府要求2月底前復工否則吊扣執照
韓國住院醫師抗議醫學院增招，大規模請辭、罷工行動持續一週，截至23日晚間已有1萬多人提交辭呈，韓國政府26日要求擅離崗位的住院醫師29日前全面復工，否則可能面臨至少3個月的吊扣執照處分，甚至遭調查、起訴等。（看完整報導）
「中國公安查160萬X粉絲」李老師發通知後逾12萬人取消關注
X平台知名帳號「李老師不是你老師」25日晚間以「緊急通知」名義發文指出，中國公安部正逐一清查160萬名該帳號粉絲，只要確認是中國用戶，便通知轄區警方將用戶約談到案，消息一出，逾12萬人取消關注該帳號。（看完整報導）
張育成重返光芒 春訓熱身賽首打席就開轟
台灣好手張育成重返美職加盟坦帕灣光芒隊，在26日的春訓熱身賽，擔任先發游擊手，打第7棒，張育成2局下首打席就開轟，總計2打數敲1轟，個人大聯盟生涯春訓熱身賽累積第9轟。（看完整報導）
台灣選手Kagami奪「快打旋風6」卡普空盃冠軍 抱回100萬美金
「快打旋風6」卡普空盃26日舉行決賽，台灣好手Kagami以3比0擊敗香港選手黃育祥，抱回冠軍獎盃以及100萬美元的獎金。Kagami賽後感謝家人支持他參賽，才有機會拿下冠軍。（看完整報導）
開箱老照片》台北之音開播酒會
1995年2月27日台北之音在台北遠東國際飯店舉行開播酒會，行政院新聞局長胡志強、台北市長陳水扁等人共同主持按鈕開播。台北之音是台灣於1990年代廣播業「開放天空」政策實施後的第一家中功率民營電台，開台初期以「都會型」的廣播電台經營型態吸引都市年輕人收聽，尤其黎明柔的節目前衛辛辣，還引爆一波廣播Call-In熱潮。（看完整報導）
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- 早安世界》行政院建築標示不義遺址揭牌 陳建仁：提醒民主可貴2024/02/27 07:22
- 2024/02/26 07:30
- 2024/02/25 07:12
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