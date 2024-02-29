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強烈冷氣團到北台灣3/1下探10度 高山結冰或降雪

2024/2/29 08:17（2/29 08:33 更新）
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圖為台北市西門町商圈，民眾穿外套、戴帽子禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北29日電）氣象署預報，今天白天全台仍溫暖舒適，下半天鋒面通過，北部及東半部有短暫雨，明天強烈大陸冷氣團南下，北台灣氣溫下探攝氏10度，3000至3500公尺以上高山可能結冰或降雪。

中央氣象署表示，今天上半天各地大多為多雲到晴，下半天鋒面通過，北部地區逐漸轉為有局部短暫陣雨的天氣，東半部雨勢慢慢增加，花東沿海也有局部大雨。

氣象署觀測，清晨中部以北及宜蘭平地低溫約15、16度，其他地區17至19度；預測白天各地溫暖，北台灣高溫21至23度，中部、花東落在24至26度，南部可達30、31度，近山區氣溫可能更高。

不過，明天強烈大陸冷氣團南下，氣象署預測北台灣平地低溫下探10度，東北部12度、中部13度，其他地區14至16度，3月2日最冷，北台灣整天只有10到13度。

氣象署指出，這波冷空氣帶來較多水氣，明天至3月2日白天，各地降雨機率高，整天不定時有局部雨，尤其北部及東北部降雨時間長且空檔少，基隆北海岸及北部山區有局部大雨發生機率。

而在冷空氣影響期間，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區，以及澎湖、金門、馬祖將有局部8至10級左右強陣風，沿海風浪預估可達2至4公尺。

氣象署預測，明晚至3月2日清晨，中部以北3000至3500公尺以上高山可能有結冰、霧淞等現象，不排除有降雪機率。冷氣團3月3日白天減弱，氣溫回升，北台灣高溫可達18、19度，其他地區20度以上。（編輯：張雅淨）1130229

#天氣
#強烈大陸冷氣團
#氣象署
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