高中學習歷程找代寫代做 教長：將取消錄取資格

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（中央社記者許秩維台北4日電）多名立委關注高中學習歷程頻傳高價營隊、代寫代做等亂象，教育部長潘文忠今天表示，大學營隊如與升學掛勾將嚴懲，學生的學習歷程如被查出代寫代做，將取消錄取或入學資格。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部進行業務報告，中國國民黨籍立法委員洪孟楷、柯志恩、萬美玲、葛如鈞等人關心高中學習歷程檔案議題。

洪孟楷質詢時提到，根據新聞媒體報導，高中學習歷程出現高價營隊、代寫代做等亂象，讓學生準備學習歷程就像軍備競賽一樣，這些問題不是第一次出現，每年都在檢討同樣問題。

柯志恩指出，上網搜尋都能看到學習歷程的商品滿天飛，還有要價新台幣20萬元的，學生繳交1份學習歷程，大學校系通常會安排3名教授去審查，但審查每份檔案只給50元，每個教授能花多少時間去審查資料；萬美玲也詢問，教育部是否有查獲學習歷程寫手一條龍的違法案例，是否有相關懲處？

葛如鈞則提到，教育部上週於科技大樓的機房火警，造成學習歷程檔案不穩定，教育部曾在2021年發生過委外廠商硬碟設定失誤，導致2.5萬份學習歷程遺失，今年又發生火警，更被數位部訂為3級資安事件，離最高級的資安事件僅一步之遙，教育部應該建立相關SOP，避免學校和學生擔心學習歷程付之一炬。

葛如鈞也建議，備份相當重要，資料備份應該至少有3份，且要放在不同媒體、不同地方，還要分線上和線下，且應該要有1份離線備存。

潘文忠回應，教育部過去已行文要求，大學校系或教授不得將營隊與升學掛勾，違者將嚴懲，學生的學習歷程如果有代寫代做等情形，將取消錄取或入學資格；教育部也針對學習歷程檔案備份建立相關SOP，包括即時備份、異地備援等，避免再發生讓學生重新製作學習歷程並上傳的狀況。（編輯：李亨山）1130304