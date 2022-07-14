國教盟指學習歷程成效不及格 教育部：持續精進

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（中央社記者陳至中台北14日電）高中推動學習歷程檔案作為升大學備審資料，國教行動聯盟今天發布調查顯示，民眾認為學習歷程的成效不及格，滿分5分，平均只給了2.47分。教育部則表示會持續檢討與精進。

國教行動聯盟於3月22日到4月2日間，以Line發問卷調查民眾對學習歷程制度的意見，今天上午召開記者會公布調查結果，共回收3887份問卷，其中家長占65.1%，學生占18.6%，教育工作者占11.1%，社會人士占5%。

問卷設計每題以1到5分計算，分數越高代表越認同。調查顯示，民眾對學習歷程的各項成效，平均只給了「不及格」的2.47分。

其中「呈現學生學習亮點」只獲得2.7分，「幫助個人成長學習」僅2.9分，「協助發掘興趣與志向」獲得2.77分，「減輕學習壓力」更只有1.79分。國教盟家長部長王瀚陽表示，沒有一題達到及格標準的3.4分，顯示政策難獲認同。

王瀚陽表示，學習歷程最讓人詬病的是增加學習壓力、準備時間不夠。有學生在問卷中反應，學校沒有教怎麼探索興趣，只能從指定的作業、課表，選擇自己「不討厭」的東西。

國教盟副理事長陳國祚提到，新課綱著重選修課程，但鄉下學校人數少，不可能依照學生的多元興趣，開出足夠、相對應的課程。恐怕要開巴士定期把學生載到城區上課，才能彌補城鄉差距。

陳國祚認為，在少子女化的趨勢下，很多大學都沒招滿，政府應考慮將學習歷程與升學脫勾，才能真正減輕學生壓力、避免軍備競賽。

國教盟監事長王立昇表示，學習歷程應定位為生涯輔導工具，如果太強調作為考招工具，反而加重學生壓力，喪失政策原來的美意。

王立昇會後受訪也提到，在學習歷程政策下，高中康樂性社團人數越來越少，連熱舞社都面臨倒閉危機；學術性社團人數增加，卻不見得是學生興趣所在。如果學校沒有相關資源，就只好往外尋找補習班、民間營隊。

王立昇表示，今年是108課綱升大學第1屆「白老鼠」，仍在摸索階段，期盼未來配套措施漸趨完善，高中教師更懂得輔導，學生也能更瞭解大學教授要看的是什麼學習歷程。

對此，教育部晚間以文字回應中央社提問，強調會持續蒐集學生、教師和相關團體意見，進行檢討與精進。

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針對選修課程教學人力不足議題，教育部表示，會持續辦理教師第2專長學分班及增能學分班，並透過各課程及教學推動系統，包括高中職均優質化輔助方案、學群科中心及精進教學計畫等，就素養導向課程之設計、教學及評量，提升教師專業知能。

另外，教育部也鼓勵教師成立社群，推動共同備課、教學資源共享等，並培訓課程諮詢教師，與各校輔導教師、導師分工合作，協助學生選課與生涯輔導。（編輯：陳政偉）1110714