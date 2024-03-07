北竿機場擴建案 縣長：應把握機會先讓行政院通過

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（中央社記者高華謙連江縣7日電）北竿機場擴建案引發居民關注，有議員認為應暫緩核定。連江縣長王忠銘說，這關係馬祖未來，應讓行政院拍板定案隨後儘快辦理說明會並討論配套措施，不希望小細節影響大目標。

連江縣議會今天召開臨時會，由縣長王忠銘進行北竿機場跑道與新航站區擴建工程專案報告。他說，北竿機場曾歷經2次空難，且馬祖近年觀光人數飆升，但受限機場跑道長度，飛機無法滿載，如果跑道提升到3C等級，霧季航班取消率將大減，還能夜行，北竿將是馬祖新門面。

王忠銘說明，國發會為北竿機場擴建與馬祖大橋提出綜合性規劃，第1期規劃自民國114年1月至125年9月，將改善北竿機場跑道與剷除風山；不過前4年先進行細部設計等，118年7月才會關閉機場施工，施工期共7年3月，他已反映希望再縮短工期，且在規劃設計完成並確認工法、工期與施作順序後，要辦說明會。

王忠銘表示，第2期工程把馬祖大橋與北竿機場新航廈同步納入規劃，如果建馬祖大橋，將廢除南竿機場，僅保留北竿機場就能承載百萬遊客，而南竿將獲得24萬坪土地再行利用；如果不建馬祖大橋，也不會建北竿新航廈，馬祖將維持2座機場，運量視地區需求而定。

王忠銘說，有人主張先建馬祖大橋連接南北竿陸路，但馬祖大橋至少要10年才會通過綜合規劃，屆時再花7年餘改善北竿機場，「北竿機場飛安還可以再等17年嗎」，他認為須先爭取北竿機場，再爭取馬祖大橋於北竿機場興建中期開工，兩者並行發展。

國民黨籍北竿鄉議員陳玉發質詢，在進行細部設計前就應在北竿辦多場說明會，目前鄉親雜音非常多，普遍認為應早點開說明會才能採納意見。國民黨籍南竿鄉議員曹丞君也問及交通黑暗期的配套措施，及如何讓北竿觀光業損失降到最低。

國民黨籍北竿議員周瑞國認為，應暫緩核定，先到北竿召開公聽會，讓鄉親有時間了解工程效益與影響。

王忠銘答詢，等行政院拍板通過，會儘快找時間在北竿鄉分區舉辦說明會。至於配套措施，他認為在行政院尚未拍板前，不宜把這問題鬧到中央去，以免干擾到拍板進度。

王忠銘說，北竿機場擴建案不是突然出現，而是經10年至20年討論才走到這步，北竿機場不僅與北竿有關，也是馬祖、全國人民的機場，以長遠發展來看，如果僅因配套措施問題影響到行政院拍板進度，再延10年、等有共識再做，那安全何在、馬祖發展何在。

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王忠銘表示，大家應有共識，先讓行政院通過定案，再來談配套措施，後續也才能實施馬祖大橋等計畫，如果讓小目標影響大目標，可能影響北竿機場擴建工時，關係到馬祖未來千千萬萬子孫，應把握住這個難得機會。

王忠銘認為，交通黑暗期對北竿鄉親影響真的有這麼大嗎，如果他是旅客，不可能只到南竿旅遊而不去北竿，機場擴建是否真的會影響北竿旅遊人數，都有數據統計，但有待時間驗證，這都是未來要思考的，鄉親不必太憂慮。（編輯：方沛清）1130307