台大依創新條例申設政經學院 獲教育部核定

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（中央社記者陳至中台北16日電）台灣大學依照創新條例設置「國際政經學院」，去年12月23日二度闖關，獲得校務會議壓倒性票數通過。教育部今天證實已核定計畫書，後續將由台大擬定相關規章和組織。

「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」透過鬆綁大學法、學位授予法等，協助國立大學設立國家重點領域研究學院，促進產學間的長期合作關係。從民國110年推動至今，已有11校設置12個學院，超過140家企業投入人才培育。

台大依據創新條例，目前已設有重點科技研究學院，現任校長陳文章上任後，考量社會科學領域也須爭取資源，陸續取得富邦金控、國泰金控等多個企業同意出資，運用徐州路校區（舊法律、社科學院）申設「國際政經學院」。

不過，去年10月21日的校務會議中，許多師生代表擔心排擠現有學院資源、引入企業影響大學自主等，最終以59票贊成、51票反對，決定擱置議案。

校長陳文章於去年12月23日再度向校務會議說明，經投票表決，以111票贊成對5票反對闖關成功，預計於2025年開辦碩士學位學程。

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教育部今天以文字回應中央社指出，針對台大申設國際政經學院一案，教育部已召開審議會，一一審議組織、人事、財務、財產、人才培育及採購等事項，並於今年2月27日核定。

教育部表示，台大後續須依「創新條例」規定，修正計畫書內容，並擬定規章、組成監督會及管理會等。未來計畫書如有變更的需要，則須再依創新條例規定報部召開審議會審查。（編輯：陳政偉）1130316