早安世界》太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血

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太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血

2014年3月18日深夜，一群以學生、公民團體為主的民眾衝入立法院，占領議場並封鎖大門，展開長達24天的抗爭行動。「太陽花學運」是台灣首次發生最高的立法機關遭民眾闖入，也是台灣從1980年代以來最大規模的「公民不服從」社會運動。透過中央社的鏡頭，一起重回2014年太陽花學運現場。（看完整報導）

本週天氣3階段變化 濕冷轉乾冷後氣溫逐日回升

中央氣象署表示，18、19日是本週水氣最盛的2天，接著逐漸轉乾；大陸冷氣團持續影響至21日清晨，北部低溫約攝氏13、14度，竹苗可能出現11度左右；21日起天氣回穩至週末。17日晚間至18日微弱鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣逐漸轉冷，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東部及東南部地區並有局部較大雨勢發生的可能。（看完整報導）

能登強震重創日漆器工藝 台灣善款助職人復興輪島塗

日本石川縣能登半島元旦發生強震，許多輪島塗漆器店、工坊被震毀或燒毀。為守護重要傳統工藝，輪島塗職人帶著搶救出來的作品到各地展示、販賣，「田谷漆器店」也發起重建計畫，集資活動獲台灣人熱烈響應。「輪島塗」起源於石川縣輪島市的漆器，在日本室町時代（1336至1573年）起開始生產，1977年被日本政府列為國家的重要無形文化財。（看完整報導）

中國海警船闖禁限制水域 專家：複製釣魚台模式

中國海警船15、16日連續2天擅闖金門禁限制水域，海巡伴航監控、廣播驅離，直到中國海警船航出禁限制水域。專家剖析，中共目的為建立管轄執法事實，支撐其對於主權的宣稱，作法同於釣魚台爭議中作為；這已與金門快艇翻覆案善後處理脫鉤了。（看完整報導）

俄羅斯總統大選蒲亭穩贏 反對派籲民眾赴投票所抗議

17日是俄羅斯總統大選最後投票日，預期將鞏固現任總統蒲亭的統治。反對派呼籲民眾前往投票所抗議，並在選票上寫下已故反對派領袖納瓦尼的名字或投給蒲亭以外的候選人。此次為期三天的投票已遭擾亂，包括有民眾被控倒染料入票匭或縱火焚燒。反對人士希望藉此合法展現反抗蒲亭的力量，儘管俄羅斯當局已多次警告不要對大選發動抗議。（看完整報導）

衛福部稱接獲2起疑似重大兒虐 北市：不宜先定調

衛福部16日稱接獲台北市通報2起疑似重大兒虐事件，2人皆為逃逸外籍移工子女，因疑似感染諾羅病毒，15日經由台灣關愛之家協會協助分別送醫治療。其中一名男嬰經急救仍不治身亡，正進行司法相驗以釐清死因；另一名女嬰目前生命跡象穩定，但身上發現多處瘀傷。疾管署表示，已派防疫醫師前往關愛之家了解，初步排除群聚感染。台北市政府17日強調，相驗結果尚未出爐，不宜先定調為兒虐事件。（看完整報導）

大巨蛋連2天上演全壘打秀 中職官辦熱身賽觀眾破3.6萬人

台北大巨蛋「吸票」功力佳，中職官辦熱身賽連2戰人數寫紀錄，17日中信兄弟與富邦悍將比賽湧入1萬6330名觀眾入場，2天合計破3萬6000名觀眾入場，炒熱中職新球季話題。中職官辦熱身賽連2天都有全壘打秀，16日味全龍隊吉力吉撈．鞏冠開轟，17日中信兄弟岳政華、富邦悍將高國麟也擊出全壘打。（看完整報導）

HBL北一女全勝封后 南山大逆轉封王

挑戰全勝封后的北一女中，17日在HBL女子組冠軍戰，以68比61擊敗普門中學，時隔12年再度稱霸HBL女子組賽場。南山高中則在男子組冠軍戰上演逆轉秀，以87比85獲勝，讓光復高中3連霸夢碎。（看完整報導）

麝香貓首現玉山塔塔加 創活動海拔最高紀錄

麝香貓首度在玉山塔塔加海拔2800公尺的麟趾山區出現，創下活動最高海拔紀錄。玉山國家公園管理處表示，這隻麝香貓可能是遊蕩個體，不確定是否會長住。目前無規劃研究專案，但今年將在塔塔加等地架設百台自動相機進行其他研究。（看完整報導）

謝淑薇印地安泉網球賽摘冠 重返女雙世界球后

台灣網球名將謝淑薇與比利時搭檔梅丹斯17日在印地安泉網球賽女雙冠軍戰，以6比3、6比4擊敗韓特、斯尼科娃。值得一提的是，目前梅丹斯、謝淑薇及韓特包辦女雙世界前3名，不過謝淑薇在本站後，積分確定超越梅丹斯，所以此役不僅是為了爭奪女雙冠軍，也是謝淑薇與韓特的女雙世界球后寶座之爭。（看完整報導）

開箱老照片》可口可樂在台灣

台灣1957年設有美國投資的「中美汽水廠」，所生產的可樂僅供給駐華美軍飲用。直到1964年，陳啟清、辜振甫及楊麟等人共同出資購買中美汽水廠後成立「台灣汽水廠股份有限公司」，並在1968年7月28日正式販售台灣生產的可口可樂。1985年，台灣汽水廠被可口可樂收購，改為「台灣可口可樂股份有限公司」。（看完整報導）

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