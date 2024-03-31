更多編輯台推薦新聞：
蘇建文在大巨蛋告別33年裁判生涯 感性喊「最後一個判決差點掉淚」
運動

蘇建文在大巨蛋告別33年裁判生涯 感性喊「最後一個判決差點掉淚」

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

圖輯／紅球計畫移展台南永樂市場 遊客饕客擠爆搶拍
文化

圖輯／紅球計畫移展台南永樂市場 遊客饕客擠爆搶拍

中職大巨蛋開幕戰湧2萬8618人創新高 徐若熙5局飆5K助龍隊搶勝
運動

中職大巨蛋開幕戰湧2萬8618人創新高 徐若熙5局飆5K助龍隊搶勝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

鋒面接近各地降雨機率高 中部以北廣泛陣雨或雷雨

2024/3/31 07:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）氣象署表示，今天鋒面接近，整天天氣不穩定，各地降雨機率高，雨勢最明顯在中部以北地區，不定時有廣泛陣雨或雷雨，有機率出現大雨等級降雨，其次在南部地區雨勢也大。

中央氣象署指出，白天降雨空檔仍可見到陽光，西半部及台東高溫約攝氏30到34度，尤其中南部近山區及台東沿海地區有接近35度高溫發生機率，宜花地區高溫約28度左右，感受溫暖偏熱，各地夜晚、清晨低溫20到24度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

西南風增強，北部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖將有8至9級強陣風；金門、馬祖及清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意相關資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天鋒面接近，各地受降雨洗除作用影響，空氣品質轉佳，空品多為普通至良好；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：陳仁華）1130331

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.196