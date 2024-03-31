鋒面接近各地降雨機率高 中部以北廣泛陣雨或雷雨

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（中央社台北31日電）氣象署表示，今天鋒面接近，整天天氣不穩定，各地降雨機率高，雨勢最明顯在中部以北地區，不定時有廣泛陣雨或雷雨，有機率出現大雨等級降雨，其次在南部地區雨勢也大。

中央氣象署指出，白天降雨空檔仍可見到陽光，西半部及台東高溫約攝氏30到34度，尤其中南部近山區及台東沿海地區有接近35度高溫發生機率，宜花地區高溫約28度左右，感受溫暖偏熱，各地夜晚、清晨低溫20到24度。

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西南風增強，北部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖將有8至9級強陣風；金門、馬祖及清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意相關資訊。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天鋒面接近，各地受降雨洗除作用影響，空氣品質轉佳，空品多為普通至良好；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：陳仁華）1130331