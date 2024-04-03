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花蓮地震 桃園大溪私人市場梁柱斷裂拉起警戒線

2024/4/3 13:43（4/3 13:51 更新）
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花蓮近海3日上午發生規模7.2地震，桃園大溪區三元二街一處私人市場內梁柱出現明顯裂縫且傾斜。（大溪區公所提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年4月3日
花蓮近海3日上午發生規模7.2地震，桃園大溪區三元二街一處私人市場內梁柱出現明顯裂縫且傾斜。（大溪區公所提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年4月3日
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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）今天上午花蓮發生芮氏規模7.2地震，桃園市大溪區一處私人市場出現梁柱斷裂情形，大溪區公所表示，目前市場已拉起警戒線，將報請建管處鑑定，若屬危樓則會強制拆除。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

民進黨籍桃園市議員陳治文今天在桃園市議會質詢時指出，大溪區三元二街一處私人市場，受地震影響出現梁柱斷裂情形，三元市場產權複雜，遲遲無法改建，要求公權力介入，以免發生意外。

大溪區公所主任秘書吳清曉表示，目前市場已拉起警戒線避免民眾進入，由於大樓產權複雜遲遲無法改建，如今地震導致梁柱斷裂，將會報請建管處請專業結構技師鑑定，若屬危樓則會強制拆除。

桃園市副市長王明鉅則說，已責成區公所派員處理，市府會密切配合。

三元里長黃永林指出，三元市場是個私人市場，開設已超過40年，目前內部僅剩1間肉攤，其餘攤商都在市場外圍擺攤，今天上午地震後發現市場內梁柱當場出現明顯裂縫且傾斜，因此趕緊通報區公所。（編輯：李錫璋）1130403

花蓮近海3日上午發生規模7.2地震，桃園大溪區三元二街一處私人市場內出現梁柱斷裂情形，大溪區公所表示，目前市場已拉起警戒線，將報請建管處鑑定，若屬危樓則會強制拆除。（大溪區公所提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年4月3日
花蓮近海3日上午發生規模7.2地震，桃園大溪區三元二街一處私人市場內出現梁柱斷裂情形，大溪區公所表示，目前市場已拉起警戒線，將報請建管處鑑定，若屬危樓則會強制拆除。（大溪區公所提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年4月3日
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